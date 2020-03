Esto se desprende de un estudio en el que han participado 199 pacientes hospitalizados en Wuhan, China en los que el Covid-19 se había agravado hasta causar dificultad respiratoria. Según los resultados presentados en la revista The New England Journal of Medicine, el tiempo hasta observar una mejora ha sido el mismo entre los pacientes que recibieron los antivirales y entre los que no los recibieron: una mediana de 16 días.