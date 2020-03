"En estos tiempos donde se da tanta importancia al lavado de manos, no se debe olvidar sanitizar las frutas y vegetales -señaló Ponce-. Es igual de importante que lavarse las manos porque cuando se va a la verdulería muchas personas tocan la mercadería antes de que llegue a la mesa y como no se sabe quién se lavó las manos y quién no, es súper importante adquirir este hábito un poco olvidado, de lavar los vegetales antes de consumirlos".