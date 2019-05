– El gran público aún no ha interiorizado o comprendido qué es la contaminación lumínica porque ni duele, ni aturde, ni envenena como otras contaminaciones con efecto más inmediato o agudo, aunque cause eventos de mortalidad masiva de algunos grupos de animales. Se ha sugerido que pudiera estar relacionada con distintos tipos de cáncer, pero esa amenaza es aún imprecisa. La contaminación lumínica, simplemente, no da miedo.