Para programas de televisión en vivo, como deportes y reality shows de placer culpable, tal vez se suscriba a YouTube TV por US$50. Y la participación de Amazon.com Inc. en YES Network puede indicar que algún día los juegos de béisbol de los New York Yankees requerirán otra aplicación. Sume el costo de una conexión a internet y, repentinamente, un paquete de cable de la vieja escuela ya no se ve tan mal. (¿Podría ser que dos de las marcas más repudiadas de EE.UU., Comcast Corp. y la antigua Time Warner Cable, se reivindiquen? No).