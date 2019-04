Los gigantes químicos mundiales DowDuPont Inc. y BASF SE están invirtiendo millones para aumentar la producción de un azúcar no digerible que se encuentra de forma natural en la leche materna. Los fabricantes de fórmula infantil como Nestlé SA no dan abasto para saciar el apetito por el ingrediente sintético. Ahora las empresas están mirando a un cliente con aún más potencial: los adultos. DuPont estima que el mercado anual podría alcanzar los US$1.000 millones.