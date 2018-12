El jefe del sector de Cirugía Hepato Bilio Pancreática del Hospital Italiano y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía (MAAC) destacó que "el cáncer de páncreas sigue siendo sin dudas uno de los tumores más agresivos que se conocen". "Por otra parte, por la ubicación de la glándula muchas veces el diagnóstico no se hace en las etapas iniciales de la enfermedad -ahondó el experto-. Los síntomas más frecuentes se deben a la compresión por parte del tumor del conducto que lleva la bilis desde el hígado al intestino. Al no poder eliminarse la bilis por el intestino, la bilirrubina se acumula en sangre y el paciente puede notar coloración amarilla de los ojos y la piel. A esto se denomina ictericia. Debe aclararse que no es la única causa. Otras enfermedades benignas o malignas pueden presentarla por eso se recomienda la consulta a un especialista para un diagnóstico correcto".