RBD se toma Instagram, Twitter y TikTok con estos videos y memes

RBD, el grupo de pop mexicano formado por los cantantes y actores Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, ha dado la noticia que regresa en 2023.

Con un emotivo video, que por cierto recibió 11 millones de reproducciones en tan solo un día y actualmente cuenta con 538.168 Me gusta y reacciones, RBD anunció su tan esperado “comeback”. “Soy Rebelde!!!” fue la oración corta pero significativa que acompañó el video, que constaba de fragmentos de una escena de la telenovela y tomas de su reciente encuentro.

Como la trama no continuó, en Infobae se ha hecho un análisis de lo que se sabe hasta el momento gracias a redes sociales como Instagram, TikTok o Twitter, mientras los fans de RBD esperan el ansiado regreso de la icónica banda al mundo de la música.

Usuarios de Twitter molestos por la ausencia de Alfonso Herrera

Primero, vale la pena resaltar que se ha confirmado que la gira incluirá a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, pues además de la publicación publicitaria y el encuentro previo, se sumaron en un gran paso actualizando sus fotos de perfil en Instagram: todos colocaron el logo oficial de la banda y compartieron el mismo video viral sobre su regreso.

A raíz de esto, se han desencadenado muchas Historias en Instagram y, por supuesto, muchos tweets al respecto. A pesar de los pedidos de los fans, lamentablemente Alfonso ‘Poncho’ Herrera no forma parte de la gira ni de los planes de RBD ya que no estuvo presente en sus anteriores encuentros y no se pronunció al respecto.

Usuarios de Twitter no están de acuerdo que 'Poncho' de RBD no forme parte del tour.

Y es que hace 2 días, Adolfo Herrera compartió una publicación donde pedía que colaboren con una causa social, sin embargo, los fanáticos de RBD no reaccionaron de buena manera (como se puede ver en la imagen de arriba), más porque escribió: “Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”.

Es más, se podría decir que dejó muy en claro su postura desde hace un tiempo, pues manifestó en varias ocasiones que lo que tuvo con la música y RBD forma parte de su pasado y que ahora está enfocado en sus nuevos proyectos en el ámbito actoral. De inmediato, usuarios en Twitter escribieron mensajes hasta tildándolo de “egoísta” por no formar parte del tour.

Usuarios de Twitter no están de acuerdo que 'Poncho' de RBD no forme parte del tour.

Instagram y una serie de memes graciosos

Por otro lado, los usuarios de la red social propiedad de Meta, también compartieron en varios memes sobre el reencuentro de RBD y no pasaron por desapercibida la ausencia de Poncho Herrera.

Los internautas decidieron reír de la situación y así no lamentarse porque Alfonso Herrera no estará en el reencuentro. A continuación Infobae adjunta algunos de los mejores memes sobre la ausencia de Alfonso Herrera en el próximo reencuentro de RBD:

Asimismo, la gran mayoría de usuarios en esta plataforma de diferentes países latinoamericanos están preguntándose:

- ¿Qué canciones se cantarán en el concierto de RBD?

- ¿Es verdad que RBD vuelve?

- Cuál es la letra de ‘Inalcanzable’.

- ¿Cuánto están las entradas para ver a RBD?

- RBD capítulos completos.

Cientos de usuarios peruanos han solicitado que el espectáculo llegue al país y se lleve a cabo en el Estadio Nacional, lugar donde ya se han desarrollado múltiples conciertos y cuenta con gran espacio para albergar a la mayor cantidad de gente.

Incluso, fieles seguidores de Rebelde han dejado en claro que estarían dispuestos a viajar desde otras regiones del Perú para estar presente en su concierto.

Los tiktokers recuerdan las canciones de RBD

Por último, y además de también estar “decepcionados” por la ausencia de Alfonso Herrera, en la red social de Bytedance han comenzado a surgir cientos de usuarios haciendo videos con temáticas como:

- ¿Cuántas canciones te sabes de RBD?

- “Hagamos duo cantando las canciones de RBD”.

- “Vendo a mis hermanos para ir al concierto de RBD”.

