Por qué TikTok me muestra los videos que quiere

La aplicación aclarará a los usuarios los motivos por los que está recomendado ciertos videos.

TikTok cuenta con un algoritmo que permite ver videos pero todos con la selección de la plataforma, muchos usuarios se preguntan cómo se hace la selección para ver el contenido, por lo tanto, la plataforma añadirá un botón para explicar el motivo de las recomendaciones.

La sección Para ti es donde aparecen videos según el comportamiento del usuario, por medio de un algoritmo que se acomoda a los tiempos de visualización de un contenido, likes, seguidos, comentarios y demás.

Pero en esa aleatoriedad controlada puede que salgan videos que no se entienden por qué son recomendados, algo que ahora quedará claro con la nueva función que está añadiendo la plataforma llamada ‘Por qué estás viendo este video’.

El panel se abrirá yendo al botón Compartir donde aparecerá un ícono de interrogación y después se abrirá un pequeño panel explicando los diferentes motivos.

Dentro de las explicaciones, TikTok informará que se está mostrando por las interacciones previas, las cuentas que se siguen, porque se publicó recientemente en el país o una región aproximada o porque el contenido está siendo popular cerca del usuario.

“Esta característica es una de las muchas formas en que estamos trabajando para brindar una transparencia significativa a las personas que usan nuestra plataforma, y se basa en una serie de pasos que hemos tomado para lograr ese objetivo”, aseguró la aplicación en su blog.

También, dejaron claro que buscarán la manera de mejorar la función para “brindar más granularidad y transparencia” a las recomendaciones que se le hacen a los usuarios en la sección de Para ti, que suele ser la de principal consumo.

Te puede interesar:

Cómo personalizar las recomendaciones de TikTok

Aunque la sección Para Ti muestra videos aleatorios, gran parte de ellos responden al perfil que el usuario ha generado en la red social respecto a otros videos vistos anteriormente, las interacciones y demás aspectos antes mencionados.

Sin embargo, la aleatoriedad se puede controlar de cierta manera. Inicialmente quitando los videos que no se quieren ver más, ya que si sale un contenido que no nos gusta bastará con mantener pulsada la pantalla y luego oprimir en el botón de ‘No me interesa’. Hacer eso constantemente ayudará a la aplicación a entender qué es lo que no nos debe recomendar.

Existen otros métodos más drásticos, como eliminar el caché, los likes o dejar de seguir ciertas cuentas. Para cada caso estos son los pasos a seguir:

Borrar caché

1. Ir hacia el perfil del usuario.

2. Elegir el menú de configuración y privacidad.

3. Eliminar caché y datos con la opción “Liberar espacio”.

4. Eliminar caché.

Borrar likes

1. Ir al perfil

2. Buscar la sección de ‘Me gusta’

3. Desmarcar los videos con ‘Me gusta’ que ya no queremos sean parte de la cuenta

Dejar de seguir cuentas

1. Ir al perfil

2. Pulsar en la opción ‘Siguiendo’

3. Saldrá un listado con todas las cuentas seguidas y se podrá quitar una a una.

Con todos estos cambios la aplicación empezará a recomendar otros videos y será decisión del usuario orientar al algoritmo por el contenido que le interesa ver para descubrir otros creadores.

Aunque la plataforma seguirá recomendando los videos que sean populares en la región en la que está la cuenta, así como los perfiles que están en la lista de contactos del teléfono y estén cerca.

