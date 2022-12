Top 5 de aplicaciones para monitorear el sueño

Aplicaciones para monitorear el sueño. (foto: ALZER)

Una pregunta que podría parecer fácil de responder pero, puede que también haga replantearse muchas cosas al lector: ¿uno está durmiendo bien? No hay de qué preocuparse. Si se quiere estar seguro de que que lo hace, o simplemente comprobar el sueño para poder así tener un un mayor control sobre el, Infobae trae algunas aplicaciones para dormir que seguro serán de gran ayuda para este propósito.

Dormir bien no es algo tan sencillo como parece, y no es descabellado decirlo. Seguro que muchos de los lectores lo tienen claro claro, así que aquí se tienen unas apps para monitorizar el sueño, puede que no te ayuden a dormir mejor, pero si a tener mejor control sobre el y poder adaptar mejor la rutina para que se puedan dormir las horas necesarias y este proceso sea saludable.

Aplicaciones para monitorear el sueño

Quizás nunca quien está leyendo este artículo se había planteado la posibilidad de conocer parámetros de su comportamiento mientras duerme, pero realmente cuando se dice que puede ser más útil de lo que uno pensaba, tanto por saber datos que se desconocían, minutos de sueño profundo por ejemplo, como para poder variar hábitos que hacen descansar peor y lamentablemente al día siguiente uno trabaja de manera ineficiente.

Existe una amplia variedad de aplicaciones para ayudar a conocer la salud nocturna, que a continuación se van a mostrar cada una de ellas:

1. Sleep Cycle

Sleep Cycle alarm clock es una app que permite monitorizar las horas de sueño para que uno se despierte en las fases de sueño ligero (las mejoras horas para despertarse, en las que menos cansado uno se sentirá al despertare), ya que también sirve como app de despertador; informa de la calidad del sueño; indica en qué épocas se duerme mejor y mucho más.

Se tiene toda la información necesaria sobre el sueño del usuario, se puede añadir variables como cuando uno se encuentra enfermo, cuando está de vacaciones, cuando se toma una ducha antes de dormir, etc; así que se puede recoger más información de lo que a uno le va mejor para dormir.

Sleep Cyle. (foto: Google Play Store)

2. Sleep as Android

Sleep as Android es una app exclusiva de Android (como se puede intuir por su nombre) que también servirá como despertador y permitirá despertar, como la aplicación anterior, en los momentos de sueño ligero para que se despierte con más energía.

Se podrá disponer de interesante información como:

- Un gráfico del historial de descanso;

- Estadísticas de deficiencia de sueño;

- Sueño profundo;

- Sueño ligero;

- Ronquidos;

- Alarmas con sonidos de la naturaleza o poner propias canciones;

- Verificación CAPTCHA o matemáticas, y mucho más.

La verdad es que las opciones son muy amplias, y lo mejor que se puede hacer es instalar la app y explorar todo lo que esta ofrece.

Sleep as Android. (foto: Google Play Store)

Te puede interesar:





3. Sleep Time

Sleep Time es una app de lo más sencilla, simplemente despierta al usuario a la hora de sueño en la que se esté en fase de sueño ligero, con un diseño muy sencillo y de lo más fácil de utilizar.

Si quien busca este tipo de aplicaciones no quiere complicarse, esta es su app. Eso sí, no es compatible con smartwatches, smartbands y demás dispositivos de muñeca como si lo son las otras opciones en esta lista.

Sleep Time. (foto: Google Play Store)

4. RoncoLab

RoncoLab permite registrar, medir y supervisar los ronquidos. Esta información puede ser de utilidad para llevarla a un especialista a la hora de hacer una consulta médica.

El ronquido se produce cuando se obstruye parcialmente la respiración al dormir. Esto puede ocurrir porque hay una congestión nasal, una variación anatómica de la nariz o bien puede ser un síntoma de un trastorno subyacente como puede ser la apnea, que puede ser riesgoso

5. Insomnio

Una app que ayudará a conciliar el sueño con varios métodos para combatir el insomnio. Es posible elegir entre música relajante, que estimula las células del sueño y relaja el cuerpo, o el método 4-7-8.

Este último método es una respiración profunda con distintos segundos de respiración, que ayudan a controlar el ritmo cardíaco y a destensar los músculos de esa rigidez. La app establece también recordatorios para dormir a una hora adecuada.

Insomnio. (foto: Google Play Store)

Seguir leyendo: