Cómo usar la aplicación Emergencias de Android para alertar a un amigo o autoridades

Google desarrolló la aplicación de Emergencias que actualmente está disponible en la Play Store y solo compatible con teléfonos Pixel. REUTERS/Andrew Kelly

Los smartphones tienen diferentes opciones para alertar sobre una emergencia de inmediato, por ejemplo Google, que desarrolla el sistema operativo Android, ha incluido dentro de sus celulares una aplicación específica para estos casos.

La empresa de tecnología desarrolló la aplicación llamada Emergencias que actualmente está disponible en la tienda Play Store, aunque por el momento solo es compatible con los teléfonos Pixel. Esta plataforma no solo sirve como un centro de ayuda para situaciones diversas en las que la seguridad de una persona está en riesgo sino también, como almacén de información relacionada con la salud del usuario del dispositivo.

“Es una aplicación que te ayuda a saber qué hacer y cómo reaccionar en casos de emergencia”, indica la descripción de la aplicación en la tienda de Google Play Store. Además, se afirma que “pondrá en contacto rápidamente con los servicios de emergencia y recibirás la información que necesites”.

Aplicación de Emergencia en Google Play Store

Configurar la plataforma solo requiere de llenar algunos campos relacionados con la identidad del usuario, como el grupo sanguíneo y algunos contactos de emergencia para comunicarse en casos de peligro o riesgo para la integridad.

Funciones de la aplicación Emergencia de Google

Al activar la respuesta de emergencias en el primer apartado de la aplicación, el sistema de Google pide que el usuario pulse 5 veces seguidas el botón para apagar el dispositivo.

Una vez realizada esta acción, el dueño del smartphone puede establecer la respuesta a esta interacción. Se puede activar una alarma, llamar automáticamente a un número de emergencia, compartir la ubicación en tiempo real o grabar una pequeña muestra de video.

Estas tareas no serán ejecutadas de manera individual, sino que pueden ser activadas como parte de un proceso, por lo que no hay necesidad de elegir qué función activar o no una vez que se inició el protocolo de Emergencia.

Aplicación de Emergencia de Google

En el caso del aviso de emergencia dentro de la aplicación de Google, esta función permite compartir la ubicación en tiempo real a los contactos de emergencia que se consideren necesarios una vez que se active la respuesta.

Por otro lado, como parte de los recursos disponibles para los usuarios, Google permite la detección de accidentes desde el dispositivo. En caso de que el usuario está involucrado en algún tipo de peligro, el smartphone vibrará y sonará por un momento para preguntar si el dueño necesita ayuda.

En caso de que no haya respuesta, el teléfono hará una llamada automática a los servicios de emergencia sin necesidad de que el usuario lo autorice y de esta forma se reciba la ayuda lo más pronto posible

Detección de accidentes en Google para dispositivos Pixel

Las crisis, por su parte, tienen una forma diferente de alerta. En lugar de sonar y vibrar para poder reportar a servicios de emergencia, emite notificaciones públicas relacionadas con casos de desastres naturales, de modo que aún cuando las líneas telefónicas puedan verse afectadas en estas situaciones, las personas podrán mantenerse informadas.

Para los contactos de emergencia, las configuraciones implican el añadir los números de las personas que los usuarios desean que sean sus contactos de confianza en caso de que sean necesarios.

Además, la información médica también es una sección disponible y que puede resultar de utilidad para profesionales de la salud en caso de que los usuarios del teléfono no puedan comunicar su grupo sanguíneo, si tienen algún tipo de alergias, medicación específica, dirección, entre otros aspectos de cuidado de la integridad física y la salud.

