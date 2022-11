Sony revela cuándo lanzaría la PlayStation 6

PlayStation. (foto: Sony)

PlayStation 5 llegó a las tiendas de manera oficial a fines de 2020. Ni siquiera ha llegado a la mitad de su ciclo todavía. Sin embargo, la marca japonesa parece tener más o menos claro cuándo podría ver la luz su sucesora: PS6 o PlayStation 6.

En un documento registrado en la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) con relación a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la compañía japonesa sugiere, que su próxima consola (que según la nomenclatura convencional debería ser la PS6 o PlayStation 6) no se lanzará hasta 2028.

“Para el momento en el que Sony lance la siguiente generación de su consola PlayStation (que probablemente ocurra alrededor de ...), habrá perdido acceso a Call of Duty y otros títulos de Activision, haciéndoles extremadamente vulnerables a la migración de usuarios”, se puede leer en el documento.

(Captura: documento presentado por Sony ante la CMA)

En el archivo enviado a CMA muestra el año en que la marca predice el lanzamiento de la PlayStation 6 (o PS6) en lugar de la marca negra. Sin embargo, los abogados decidieron retener esta información de la versión publicada por razones de confidencialidad. No obstante, si algún lector quiere leer el extracto completo, la marca sugiere que al menos la PS6 no verá la luz hasta 2028.

Los abogados de Sony argumentan que el compromiso de Microsoft de llevar Call of Duty a las consolas PlayStation para 2027 es insuficiente porque la próximo consola no se beneficiaría del acuerdo y, por lo tanto, se enfrentaría a una desventaja competitiva significativa. En otras palabras: PlayStation 6 no se lanzará hasta 2028 como mínimo.

La PS6 tardará mucho más de lo esperado

Uno de los puntos importantes de este documento es: ¿realmente Sony planea lanzar la PlayStation 6 a partir de 2028, o se trata, por el contrario, de una suposición de los abogados de la marca basada en los ciclos habituales de la industria de los videojuegos?

Si la PS6 se lanzara en 2028, el ciclo de la PlayStation 5 sería un año más largo que las dos generaciones anteriores: entre PS3 y PS4 transcurrieron siete años, al igual que entre la PS4 y PS5. La duda sigue en el aire, si la actual generación de consolas (Xbox Series X y PlayStation 5) será la última, o si se verá una nueva en el futuro (PlayStation 6). Los documentos presentados por Sony a la CMA sugieren lo último mencionado.

Pero el crecimiento gradual de los juegos en la nube, gracias a servicios como Xbox Game Pass, puso a la industria hacen dudar sobre cuál será la situación de la industria en un futuro.

PlayStation 5. (foto: REUTERS/Issei Kato)

Ya se sabe la fecha de lanzamiento del PlayStation VR2 y su precio

Lo que sí se conoce con certeza es cuándo estará disponible la PlayStation VR2. Pero no solo eso, también confirmó el precio de su nuevo casco de realidad virtual, que era una de las mayores incógnitas hasta el momento.

En concreto, se dice que PlayStation VR2 estará disponible a partir de 2023. En concreto a partir del próximo 22 de febrero. La compañía japonesa anunció que las reservas se abrirán el 15 de noviembre.

PlayStation VR2. (foto: Sony)

Hay dos opciones en cuanto al precio. Ninguno de los dos es particularmente barato, aunque todavía cuestan menos de la mitad del precio del nuevo Meta Quest Pro:

- La versión básica de PlayStation VR2 está disponible en Estados Unidos por USD$ 549,99;

- La versión Mountain con Horizon Call se lanzará por USD$ 599,99;

- Además, Sony vende una estación de carga del controlador PlayStation VR2 Sense por separado. Esto se consigue por USD$ 49,99.

Precios del PlayStation VR2. (foto: Sony)

