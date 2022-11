Tras la salida de Beat, Cabify trabajará con esta aplicación para que conductores y pasajeros sigan usando el servicio

(foto: Cabify)

La semana pasada se dio a conocer la salida de Beat en Latinomérica. “A partir de esta fecha no será posible realizar viajes con nuestra aplicación. Sin embargo, las cuentas de nuestros usuarios continuarán activas hasta el 7 de diciembre del 2022. Luego de esta fecha, nuestra app ya no estará disponible”, se pudo leer en la primera parte del extenso comunicado compartido por la compañía.

Pero antes de marcharse la aplicación de origen griego decidió licitar su cartera de clientes. Entre Perú, Chile, Colombia, México y Argentina acumulaban 17 millones de pasajeros y 1 millón de conductores, tras 11 años de operación. ¿El ganador? Cabify, quien estuvo negociando los últimos días con su excompetidor en el marco del concurso.

Durante el fin de semana, se afinaron los detalles finales del acuerdo que comenzó a regir a partir de este lunes a las 00:00 hrs. Allí, Beat se compromete a recomendar a Cabify como la alternativa de movilidad, luego de descontinuar su servicio en los países.

En un mensaje de alerta mediante la plataforma, Beat explica que “agradecemos enormemente la preferencia de los más de 17 millones de usuarios pasajeros y más de 1 millones de conductores que confiaron en nosotros para viajar por sus ciudades. Hemos aprendido mucho en todo este tiempo y en esta fase de despedido pensamos en referir a nuestros usuarios hacia una app que pudiera brindar un servicio que esté a la altura de las expectativas de nuestros usuarios. Confiamos en que Cabify ofrecerá una experiencia grata a todas las personas que nos acompañaron en la ruta”.

Cabify y Beat. (foto: Composición/Jose Arana)

En tanto, mediante un comunicado de prensa, el regional manager de Latam de Cabify, Ignacio Gutiérrez, dijo que “reconocemos el aporte de Beat y sus colaboradores a la movilidad de América Latina. En Cabify venimos trabajando hace 10 años por el reto de mejorarla, fomentar la transición a la sostenibilidad y aumentar las oportunidades de las personas de esta región. Hoy queremos contar a todos los usuarios de la aplicación de movilidad Beat, que queremos ser parte de sus viajes en familia, ser quien los lleva a trabajar, a cumplir esos sueños que los mueven por la ciudad”.

El alto ejecutivo reveló que en los últimos días tras la caída de Beat hasta un 218% más de usuarios han probado la app de Cabify en estos cinco países de América Latina. Además, se han incrementado en un 60% los conductores colaboradores nuevos en el conjunto de la región, con miles aún pasando por proceso de verificación: “seguiremos trabajando para dar oportunidades a todos los pasajeros y conductores colaboradores”.

Recomendaciones para los usuarios de Beat

No hay que olvidar que desde las 00:00 horas del miércoles 9 de noviembre ya no es posible solicitar ningún servicio en la app.

Sin embargo, los usuarios todavía van a poder seguir ingresando a su cuenta y poder realizar cualquier consulta que ellos crean convenientes por medio del menú de ayuda hasta el próximo siete de diciembre de este año.

Beat. (foto: Mil Cosas y uno)

De igual manera, se recomienda que si un usuario tiene su tarjeta de crédito o débito vinculada al aplicativo debe retirarla primero antes de borrar la app de su teléfono inteligente. Esto se debe realizar como una medida preventiva para no tener inconvenientes a futuro, pues no es bueno que información confidencial quede en los servidores que una compañía que ya no va a operar en los países mencionados.

Por otro lado, si todavía se tiene algún crédito pendiente con Beat, el valor será devuelvo a la cuenta que se tenga vinculada.

SEGUIR LEYENDO