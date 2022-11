La disponibilidad de los lentes de realidad mixta de Apple sería muy limitada

Apple Glasses. (foto: Notebookcheck.com)

Este año se ha hablado prácticamente cada mes de los lentes de realidad mixta de Apple ante un lanzamiento que todavía no se ha materializado. Indicios más fuertes apuntan a que el dispositivo hará su tan esperado debut en 2023, y un nuevo rumor dice que comenzará la producción en masa el próximo marzo. La verdadera noticia, sin embargo, es que su disponibilidad inicial sería mucho más limitada de lo esperado.

Según DigiTimes, los lentes de realidad mixta de Apple será ensambladas a finales del primer trimestre de 2023. Este trabajo es exclusivo de Pegatron, uno de los proveedores habituales de la empresa de Cupertino. También indica que el lanzamiento oficial del dispositivo se realizará en abril.

Sin embargo, como se ha mencionado al principio del artículo, el hecho de que el dispositivo llegue al mercado en cantidades mucho más pequeñas de lo que se esperaba originalmente es realmente importante. Específicamente, muestra que los números de entrega estimados hoy están entre 700,000 y 800,000 unidades, significativamente más bajos que los 2.5 millones estimados originalmente.

El medio anteriormente citado también sugiere que Apple está apuntando sus anteojos de realidad mixta principalmente al “mercado empresarial”, lo que sea que eso signifique, y que tendrán un precio alto. “Para los fabricantes en la cadena de suministros, que se benefician de los pedidos en cantidad, esta no es una orden particularmente rentable”, mencionan.

No será sencillo adquirir los lentes de VR y AR de Apple

Si se confirma la información de DigiTimes, los lentes de realidad mixta de Apple debutarán con un tamaño de muestra muy reducido. Hay que tener en cuenta que “unidades enviadas” no es lo mismo que “unidades vendidas al público” porque representan la cantidad de unidades que llegan a los distribuidores o tiendas minoristas.

En cualquier caso, no está del todo claro de dónde viene la estrategia liderada por Tim Cook. ¿Son estos lentes principalmente un producto para los desarrolladores? ¿O Apple está buscando probar el terreno con un pequeño lote de lentes de realidad mixta, esperando aumentar la disponibilidad según la demanda? Es imposible saberlo estos días y todo lo que se dice son simples especulaciones.

Apple Glasses. (foto: Applesfera)

El informe dice que aunque no es el producto más rentable de Apple, sus socios están dispuestos a profundizar. Por otro lado, porque creen que es la mejor manera de demostrar sus habilidades técnicas y ser considerados para futuros proyectos. Y, también, porque trabajar para los de la manzana mordida permite conseguir financiación con mayor facilidad.

Un nuevo rumor sobre los lentes de realidad mixta de Apple confirma la suposición de que las se verán en acción en 2023. Sin embargo, es ligeramente diferente de las filtraciones anteriores.

Según Ming-Chi Kuo, la gente de Cupertino podría anunciar el producto en enero para que pueda ser lanzado en el segundo trimestre cerca de la WWDC. En cualquier caso, los californianos parecen tener un sinfín de contratiempos al final de un producto que lleva más de 7 años en desarrollo.

Reality One podría ser el nombre de los primeros lentes de Apple

Apple ya ha registrado el nombre de sus lentes de realidad aumentada para asegurarse de que nadie más los use: Reality One. Hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que sean los nombres definitivos con los que llegue al mercado. Además, por el momento solo existen solicitudes.

Eso sí, los reguladores aún tienen que aprobar los derechos exclusivos de Apple para usarlo, por lo que todo podría cambiar para cuando Apple finalmente anuncie sus lentes de realidad virtual.

Nombre oficial de los lentes de realidad virtual de Apple. (foto: Bloomberg)

