IPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max se retrasan nuevamente por brote de covid-19

Comprar un nuevo iPhone 14 Pro o 14 Pro Max será complicado en los próximos meses. Al menos eso es lo que menciona Apple. La compañía emitió un comunicado advirtiendo que las entregas de ambos modelos serán menores a las esperadas debido a las nuevas restricciones por el COVID-19 en Zhengzhou, China. Y esta es, precisamente, la ciudad donde Foxconn tiene instalaciones de ensamblaje para ambos modelos.

Apple advierte específicamente que la fábrica de Zhengzhou, donde se produce el iPhone 14 Pro, está operando con una “con una capacidad significativamente reducida”. Como resultado, “los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos”.

“Seguimos viendo una fuerte demanda de los modelos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, ahora esperamos envíos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max más bajos de lo que anticipamos anteriormente y los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos”, se puede leer en el comunicado oficial emitido por Apple.

El iPhone 14 y 14 Plus no parecen verse afectados por este problema. Las principales fábricas de ambos modelos están ubicadas en India como parte de la estrategia de Apple para reducir la dependencia de China. Sin embargo, la fábrica de Foxconn en Zhengzhou todavía produce el iPhone 14 Pro y 1 Pro Max. Según el New York Times, allí trabajan 200.000 personas.

Muchos de ellos también han decidido dejar sus trabajos para evitar la propagación de la infección por COVID-19. Obligación de permanencia en el recinto a pesar de que el nivel de víveres y avituallamiento es bastante bajo, señala el citado medio.

La demanda de los iPhone 14 Pro y Pro Max es mayor que la de los iPhone 14

Las versiones de iPhone 14 Pro y Max tienen más demanda que las de iPhone 14 y 14 Plus. De hecho, Apple tuvo que decirles a sus proveedores que detuvieran la producción adicional de 6 millones de iPhone 14 prevista para la segunda mitad de 2022. Por lo tanto, la cantidad de modelos producidos es muy similar a la del iPhone 13 del año pasado.

Sin embargo, parece que las nuevas funciones del iPhone 14 Pro, como Dynamic Island o la cámara de 48 megapíxeles, atraen a los usuarios que buscan un nuevo iPhone. Algo que obligó a la compañía a pedir a algunos de sus proveedores que priorizaran la producción de estos modelos frente a versiones más económicas.

Por qué se ha frenado la producción del iPhone 14 Plus

El objetivo de Apple es analizar cómo se desarrollan los pedidos públicos para este modelo y luego definir los próximos pasos en su estrategia de entrega.

La drástica decisión afecta no solo a las empresas responsables del ensamblaje final del teléfono inteligente, sino también a otros miembros intermedios de la línea de producción.Según el informe, dos proveedores de servicios encargados de ensamblar módulos con componentes de diferentes fabricantes redujeron las tareas asociadas al iPhone 14 Plus en un 70 y 90 por ciento.

Ante esta situación, llama la atención que a pesar del flojo debut del nuevo modelo, Apple no dudaría en planes futuros para versiones Plus. Por ahora. De hecho, The Information menciona que personas lideradas por Tim Cook ya están diseñando el iPhone 15 Plus.

Aunque, no se debe tomar esta información como totalmente verídica y que así será en un futuro, pues hay que tener en cuenta que falta casi un año para su estreno.

