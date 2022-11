Tres consolas retro para jugar clásicos como Donkey Kong y Final Fantasy

El retrogaming incentiva a que personas puedan tener la posibilidad de revivir aquellos videojuegos o consolas de su infancia

Con el paso del tiempo, la tecnología que se integra a la industria de los videojuegos requiere que las consolas se renueven constantemente y, junto con ellas, algunos de los videojuegos que formaron parte de las infancias de los jugadores. Desde que fueron descontinuadas, algunas de ellas como Atari, NES o incluso la Playstation solo estaban presentes en recuerdos.

Sin embargo, en los últimos años se ha difundido el concepto del retrogaming, una tendencia que se vale de la nostalgia de las personas para incentivarlas a revivir su infancia por medio de consolas y videojuegos antiguos que fueron adaptados para ser compatibles con la tecnología actual.

Es por ello que muchas de ellas, algunas que salieron incluso en la década de los 80, han regresado en nuevas versiones con juegos clásicos incluidos.

NES Classic Mini

En su versión original, lanzada entre los años 1985 y 1987, Nintendo Entertainment System (NES) fue la primera consola de Nintendo que utilizó la tecnología clásica de los cartuchos para almacenar y distribuir sus juegos.

NES Classic Mini (Esquire)

La nueva versión, llamada NES Classic Mini presenta un tamaño mucho menor al de su edición original y cuenta con puertos miniUSB y HDMI para commpatibilidad con las pantallas de la actualidad.

No cuenta con ranura para insertar los cartuchos, pero tiene 30 juegos preinstalados como: Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Double Dragon II: The Revenge, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link.

Super NES Classic

También conocida como Super Nintendo, en su versión original lanzada entre 1990 y 1992 fue la principal competidora de la consola Sega Genesis, aunque fue descontinuada en diversas regiones entre los años 1998 y 2003.

Super NES Classic (Computerhoy)

La llegada de esta nueva versión al mercado, al igual que en la versión Classic Mini, no permite que se utilicen los antiguos cartuchos, ya que la memoria no es ampliable ni hay Wi-Fi o tienda para descargar más.

Tiene un total de 21 juegos preinstalados entre ellos Contra III: The Alien Wars Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-Zero, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2 (exclusivo), Street Fighter II, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!! y Yoshi’s Island, entre otros.

Playstation Classic

Otro clásico de las consolas de videojuegos, la Playstation original creada por Sony fue lanzada al mercado por primera vez entre 1994 y 1995. Funcionaba con discos CD-ROM que contenían toda la información de los videojuegos.

Playstation Classic (Xataka)

La nueva versión en miniatura de la consola revive la infancia de los milenials con la mayoría de sus características como una botonera y ranura de CD, aunque solo sea decorativa.

Esta versión tiene un cable HDMI y puerto minoUS para tener compatibilidad con las pantallas de televisores. Además, tiene 20 juegos preinstalados como: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash!, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s, Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms.

