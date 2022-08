Videojuegos deportivos: qué son, historia y cómo han influido en los eSports

Fifa 22. (foto: Locos x Los Juegos)

En el universo de los videojuegos, la evolución tecnológica dejó atrás varias concepciones y mitos de la industria. Con la llegada de nuevas consolas, juegos más complejos y modalidades en línea, el gaming se convirtió no sólo en un modo de entretenimiento, diversión o relajación, sino que ahora es una actividad que tiene una gran impacto en la cultura popular y, además, es un gigante multimillonario que fomenta la competencia a través de grandes torneos de talla internacional.

Pero desde siempre a la gente le encantan los juegos deportivos, pues ofrecen una experiencia inmersiva y auténtica que los jugadores de todas las edades pueden disfrutar. Son uno de los tipos de videojuegos más jugados en el mundo y con el crecimiento de los deportes electrónicos, su popularidad va en aumento.

Qué es un videojuego deportivo

Los juegos deportivos son un género de videojuegos que simulan deportes. A menudo se basan en deportes del mundo real, pero también pueden ser ficticios o exagerados. Estos juegos a menudo permiten al jugador controlar a uno o más atletas durante el transcurso de una competencia. Los jugadores deben seguir las reglas del deporte y competir contra oponentes controlados por computadora u otros jugadores.

Los videojuegos deportivos están disponibles para todos los deportes, incluidos béisbol, baloncesto, fútbol, golf, hockey, carreras y más. Muchos videojuegos deportivos se basan en ligas deportivas del mundo real, como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL. Otros se basan en deportes olímpicos o de aficionados.

Partido en el FIFA 23. (foto: Gaming Outlet)

Historia de los videojuegos deportivos

El primer videojuego deportivo fue Tennis For Two, lanzado en 1958. Durante la década de 1960, los juegos deportivos como Grand Prix se lanzaron en salas de juegos. No fue hasta el lanzamiento de Pong en 1972 que el género comenzó a mostrar signos de despegue.

Algunos de estos primeros juegos fueron muy populares en ese momento, pero carecían del realismo o la profundidad que se ve a día de hoy.

Tennis For Two. (foto: MuyComputer)

Durante la década de 1980, los avances en la tecnología de los videojuegos permitieron que los juegos deportivos representaran mejor cómo se jugaban en la vida real. Esto permitió a los desarrolladores personalizar la consola y usar accesorios como volantes y equipos deportivos.

Estos primeros juegos de deportes y sus gráficos en 2D sentaron las bases para los videojuegos de deportes modernos que se conocen hoy en día. En la década de 1990, los gráficos en 3D se convirtieron en la norma en la mayoría de los videojuegos y los juegos deportivos no fueron una excepción. Esto permite mejores imágenes y jugabilidad, atrayendo a más fanáticos.

Desde la década de 1990, el juego sigue evolucionando. Las tecnologías más nuevas, como el control de movimiento y los juegos en línea, se han incorporado a los juegos deportivos. Más recientemente, los entornos 4D habilitados para realidad virtual han permitido a los jugadores ponerse en el lugar de sus atletas favoritos, creando una experiencia aún más realista.

Everybody's Golf VR. (foto: TEC)

Cómo han influido los juegos deportivos en los eSports

Dado que este tipo de videojuegos a menudo simulan deportes del mundo real, lo que permite a los jugadores controlar a los atletas en un entorno virtual, son perfectos para los fanáticos de los deportes electrónicos.

Ver a los atletas competir en juegos deportivos es similar a ver al equipo favorito de una persona en la televisión. Estos juegos atrajeron a nuevos espectadores y jugadores, lo que facilitó la transición del nicho a la corriente principal.

Muchos de los mejores jugadores han comenzado a entrar en el mundo de los juegos deportivos competitivos en los últimos años. Estos atletas aportan emoción y habilidad a los juegos que mantienen enganchados a muchos espectadores.

Fifa 22 y Conmebol. (foto: Conmebol)

Al igual que animar a las estrellas favoritas de baloncesto o fútbol, los aficionados se sienten atraídos por los jugadores profesionales. Algunos equipos incluso representan ciudades o países, generando fanáticos locales aún más apasionados.

EA Sports y 2K Sports han sido actores clave en la industria de los videojuegos durante muchos años. El lanzamiento de títulos como Madden NFL, FIFA, NBA 2K y NHL coincidió con el auge de los deportes electrónicos.

Estos juegos son bien conocidos en la comunidad de deportes y juegos. Incluso se sabe que los atletas profesionales de las principales ligas deportivas se promocionan y difunden jugando estos juegos.

Juegos y torneos más jugados

Hay muchos juegos de deportes para que los fanáticos de los videojuegos puedan elegir. Mientras que algunos dominan ciertos deportes, otros se dividen entre juegos competitivos.

Algunas de las franquicias y ligas de juegos más populares incluyen FIFA, Madden NFL, NBA 2K, MLB The Show, WWE 2K, NHL, F1, UFC, PGA Tour 2K, Super Mega Baseball, Mario Golf, Mario Tennis Aces, Forza, Rocket League.

Entre los torneos deportivos destacan Madden NFL Championship Series, NBA 2K League, NHL Gaming World Championship, Rocket League Championship Series, EA Sports FIFA Global Series , eFootball Championship, MLB The Show Circuit y Formula 1 Esports Series.

EA Sports FIFA Global Series. (foto: EA)

El futuro de los juegos deportivos

“La explosión en la popularidad de los juegos deportivos no muestra signos de desaceleración. Es probable que los futuros videojuegos basados en deportes reales se vuelvan más convincentes e inmersivos. Gracias a los avances en la tecnología 4D, los jugadores podrán sentirse como si estuvieran realmente en el campo o la cancha, mientras que la realidad virtual los transportará al centro de la acción”, asegura Acer, un líder del mercado.

El auge de los deportes electrónicos y los juegos competitivos en general también ha puesto de relieve los juegos deportivos. “Con gráficos y jugabilidad realistas, no es difícil imaginar un futuro en el que los videojuegos basados en deportes sean tan populares como los reales”, añade.

SEGUIR LEYENDO