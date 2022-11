Instagram permitirá crear y vender NFT

NFTs en Instagram. (foto: criptonoticias)

Es posible que los NFTs (tokens no fungibles) ya no sean la gran novedad millonaria que eran hace unos meses, pero eso no significa que hayan perdido el interés de las grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, Meta anunció nuevas herramientas para crear y vender tokens no fungibles directamente desde Instagram.

De esta manera, la red social profundiza su relación con el mundo NFT. Cabe recordar que desde mayo de este año, los usuarios de Instagram pueden adjuntar una billetera de criptomonedas a su perfil para mostrar los “coleccionables digitales” (como los llama Meta) que tienen en este. Pero lo que ofrece ahora lleva su compromiso con estos recursos a un nuevo nivel.

Como explicó la compañía de Mark Zuckerberg, hay una serie de herramientas disponibles para los creadores de NFT. Esto significa que pueden crear (“mintear” en términos de Blockchain), exhibir y vender sus tokens no fungibles sin salir de la aplicación de Instagram.

Sin embargo, la monetización de los fondos generados por esta función no se limita a la red social. Esto significa que también se pueden comprar desde fuera de la plataforma.

Básicamente, la creación y venta de NFT en Instagram utiliza la cadena de bloques Polygon. Sin embargo, Meta se ha comprometido a ampliar el soporte a otras redes en el futuro, ya que permite mostrar NFTs ya creados en Ethereum, Solana y Flow además del mencionado Polygon.

Otra característica nueva de la red social es que ahora también se puede recuperar metadatos de algunas colecciones NFT alojadas en OpenSea. Así es como la aplicación de Instagram muestra los nombres y descripciones de las obras de arte digitales que las componen.

Instagram y los NFTs toman una fuerte relación

Actualmente, las herramientas para crear y vender NFT están disponibles para un número limitado de usuarios de Instagram en Estados Unidos. Sin embargo, la compañía promete expandirlos a otros países en un futuro próximo. Por el momento, por supuesto, no se han mencionado plazos previos.

Otro punto importante a recordar es que el intercambio de tokens no fungibles a través de Instagram debe seguir las pautas de algunas tiendas de aplicaciones. Especialmente de la App Store de Apple. Y Meta no perdió la oportunidad de dejar eso claro desde el principio.

NFTs en Instagram. (foto: Meta)

Stephane Kasriel, Jefe de Negocios, FinTech y Web3 en Meta anunció que no cobrarán una comisión por crear o vender NFT en Instagram hasta 2024.

Además, los costos del gas, la tarifa que los usuarios deben pagar por cada uso de la cadena de bloques, los pagan inicialmente quienes compran tokens no fungibles; aunque no se sabe cuánto tiempo. Pero aclaró que “las compras dentro de la aplicación todavía están sujetas a las tarifas de la tienda de aplicaciones”.

Esto último no es casualidad. Apple anunció recientemente que todas las aplicaciones que le permiten comprar, vender y transferir NFT deben usar su pasarela de pago. Entonces, por cada transacción, los usuarios le tiene que pagar una comisión de hasta el 30% a la gente de Cupertino.

Cómo enviar mensajes silenciosos en Instagram

Para enviar los mensajes por esta vía el proceso es muy sencillo y no se necesita de ninguna otra aplicación adicional, sino se realiza directamente desde Instagram. El proceso es el siguiente:

1. Ir al ícono de mensajes, ubicado en la parte superior derecha.

2. Luego habrá que buscar a la persona a la que se le quiere enviar el contenido y abrir el chat.

3. Después, ir a la caja de texto, escribir primero “@silencio” y enviarlo.

De esta manera los mensajes siguientes le llegarán al contacto sin generar una notificación, y solo se dará cuenta de ellos al abrir la red social en la sección de mensajes.

Esta es una herramienta que permite enviar textos en chats sin necesidad de generar notificaciones.

