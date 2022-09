Instagram fortalece sus medidas frente a situaciones de acoso y la difusión de contenido sensible

Instagram informó a los usuarios que tomará una serie de medidas para evitar situaciones de acoso y la difusión de contenido sensible al que podrían tener acceso los menores de edad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La red social de Meta, Instagram, informó a los usuarios que tomará una serie de medidas para evitar situaciones de acoso y la difusión de contenido sensible al que podrían tener acceso los menores de edad. La decisión incluye el aumento de las restricciones de este contenido de forma predeterminada para esas cuentas.

La idea de aumentar el alcance de las restricciones por defecto de los perfiles de usuarios menores de edad no es nueva y fue anunciada en junio de este año. El sistema de la red social activará la opción “Menos” de forma automática para usuarios con menos de 16 años de edad.

La nueva forma de interacción que Instagram planea para menores de edad contrasta con el estado actual de la plataforma, que permite una visualización “estándar” que permite un mayor acceso a contenido sensible para ese tipo de perfiles.

Mayor control de lo que se ve

Los cambios que serán aplicados en la plataforma y que están pensados para un público adolescente influirán no solo al ‘feed’ de los usuarios, sino también a otras secciones de la red social, como la búsqueda, Explorar, páginas de etiquetas, fotos, recomendaciones y cuentas sugeridas.

Los cambios de Instagram influirán no solo al ‘feed’ de los usuarios, sino también a otras secciones de la red social, como la búsqueda, Explorar, páginas de etiquetas, fotos, recomendaciones y cuentas sugeridas. (REUTERS/Thomas White)

En el caso de los usuarios actuales, Instagram ofrecerá una revisión de la configuración de su cuenta en esta red social. Esto incluye a las opciones para controlar quién puede volver a compartir su contenido, quién tiene permitido enviarles mensajes y también la cantidad de tiempo que pasan en Instagram.

Las nuevas configuraciones por defecto son la forma que tiene la red social de luchar contra el acoso y el contenido sensible en un contexto en el que la red social y su algoritmo funciona priorizando más la interacción de las personas con diferentes contenidos y perfiles que se muestren en la plataforma.

Según la plataforma, una forma de personalizar la experiencia y de interactuar con un tipo específico de contenido depende de la probabilidad de que una persona realice una acción al ver una publicación. Mientras más probable sea que se genere algún tipo de interacción, el contenido se mostrará más arriba en el ‘feed’ y con mayor frecuencia.

Estas opciones se suman a otras características de seguridad, como la que bloquea los mensajes de adultos a cuentas de adolescentes que no les siguen.

Experiencia personalizada

Para el resto de usuarios mayores de edad, Instagram ha implementado una serie de modificaciones para que puedan tener mayor control sobre los contenidos que son mostrados en sus ‘feed’, de modo que la experiencia dentro de la plataforma sea lo más personalizada posible.

Control de contenido sensible (Instagram)

Las características dirigidas a este objetivo son: añadir un feed exclusivo solo para aquellas cuentas señaladas como “favoritos”, ubicar publicaciones de forma cronológica, interactuar con publicaciones y perfiles sugeridos en base al comportamiento que se muestra en la red social, además de un control llamado “no me interesa”, destinado para contenido que el usuario no desee ver más como recomendado.

En caso de que la persona desee configurar la aplicación de Instagram para no ver contenido al que es sensible, la red social también da esta posibilidad, aunque no a usuarios menores de edad. Para poder cambiar la configuración de contenido sensible, se debe dar clic a la foto de perfil a tu perfil, luego tocar el menú de la configuración, ir a “Cuenta” y luego “Control de contenido delicado”.

