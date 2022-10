Cuatro zapatos con motor eléctrico para caminar más rápido

En el mundo se han creado diferentes dispositivos que permiten una movilidad más ágil.

A lo largo de los años el hombre ha encontrado diferentes formas de movilidad para optimizar el método tradicional de ir a pie. La tecnología recientemente ha encontrado soluciones a través de zapatos con motores que aumentan la velocidad y hacen más sencillo el tránsito.

Desde proyectos de marcas de tecnología ya establecidas, desarrollos en universidades hasta planes individuales, hay varias creaciones que se han hecho en los últimos años para mejorar la movilidad al caminar.

Moonwalkers

Este es el más reciente de los ejemplos. Es desarrollado por un equipo de ingenieros que salieron de la Universidad Carnegie Mellon y crearon la empresa de tecnología Shift Robotics. Su proyecto lo llevaron a Kickstarter para recibir donación y hacerlo realidad, por lo que esperan recaudar 90.000 euros.

Sus zapatos son muy similares a unos patines, solo que las ruedas no están en forma lineal, sino a los costados haciéndolos más estables. Además, se añaden a los tenis de cada persona y tienen unos sensores que monitorizan la forma de caminar de cada persona, para ajustarse automáticamente a la velocidad.

Según sus creadores, los Moonwalkers permiten andar 250% más rápido de lo normal al alcanzar velocidades de 11 km/h, superando el promedio de 4 a 6 km/h que tienen las personas. Para esto cuentan con un motor eléctrico, que tiene una batería que dura cerca de 9.5 kilómetros.

Zapatillas para caminar más rápido que funcionan con un motor electrónico.

Ninebot Segway Drift

Este producto es propiedad de Xiaomi y su concepto es muy similar a los de unos patines. Aquí hay dos dispositivos, ambos con una sola rueda en el centro y que se impulsan mediante electricidad y el movimiento de los pies de la persona.

Su autonomía es de 80 minutos, pesan 7kg y están pensados para llevar en la maleta, aunque al inicio no son tan sencillos de utilizar.

Dentro de sus limitaciones está que no pueden superar obstáculos muy altos, porque no cuentan con una correa para sujetarlos al pie. Aunque su precio no es muy alto y es similar a lo que pueden costar un par de zapatillas de marca.

Zapatos electrónicos de Xiaomi que sirven para andar con mayor facilidad por la calle.

Jumbo Jetts

Este dispositivo, creado por Razor, es muy similar al primero en su diseño, porque son unos zapatos que se ponen encima de los que lleva cada persona. Por lo que son cómodos para andar, al no tener el riesgo de caerse o superar obstáculos.

Su funcionamiento es sencillo: la persona mueve su pie hacia atrás y el motor hace contacto con la llanta para generar el movimiento. Eso se hace con un solo pie, ya que el otro no cuenta con motor y son solo las llantas para moverse. Su batería dura apenas 30 minutos y cuestan cerca de 130 dólares.

Zapatos electrónicos que se adaptan al pie para moverse, aunque con una batería de 30 minutos.

Proyecto independiente

A diferencia de los anteriores, esta último pertenece a un Canal en YouTube llamado Vicesat, que se encarga de diseñar este tipo de productos experimentales como patinetas, bicicletas y demás.

Así que tomaron unos patines y los adaptaron a un chasis de aluminio, frenos ABS, giroscopios y motores, sumándole programación, para obtener un dispositivo que alcanzaba hasta 80 km/h y con tracción en las cuatro ruedas.

Si bien su resultado no es comercial, si es funcional y entrega la novedad de ser manejada con un control para aumentar la velocidad y frenar. Adicionalmente son sencillos de poner y de usar, aunque necesitan ser complementados con cascos, rodilleras y coderas como protección ante la alta velocidad que pueden alcanzar.

Zapatos electrónicos creados por un canal de YouTube totalmente funcionales, con frenos y velocidad de 80 km/h

SEGUIR LEYENDO