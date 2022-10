Cuáles son las novedades que llegan a Fitness+ para iPhone, iPad y Apple TV

Fitness+ en Apple TV, iPad y iPhone. (foto: Apple)

Hoy y con iOS 16.1, la actualización más reciente del sistema operativo del iPhone, Fitness+ ya no requiere un Apple Watch para usarlo.

Esta es una de las grandes novedades que llega al servicio de entretenimiento de Apple, abriendo la puerta a muchos usuarios que hasta ahora han estado limitados. Pero esta no es la única novedad.

Lanzado en Estados Unidos y otros países hace unos años, Fitness+, que está disponible en México desde el pasado mes de noviembre, está abierto a la mayoría de usuarios de iPhone. Y lo que es más importante, aunque Apple eliminó el requisito de usar un Apple Watch, el registro con un iPhone sigue siendo obligatorio, aunque se puede acceder al servicio desde un Apple TV o iPad.

Y es el iPhone el que reemplaza al Apple Watch. Apple utiliza el nuevo anillo de Fitness+ unificado que viene con iOS 16 para las estadísticas de ejercicio, incluido un perfil de salud que debe completarse cuando un usuario se registra por primera vez en la aplicación, incluido el peso, altura y edad, hacer cálculos de gasto calórico (aproximados), etc.

Claro, no es tan detallado y preciso como usar un Apple Watch, pero ciertamente elimina una barrera crítica, abriendo la puerta a los entrenamientos de alta calidad de Apple para cualquiera que busque ponerse en forma o simplemente hacer ejercicio. La buena noticia es que no limita ningún ejercicio.

Fitness+ estrena nuevas rutinas de ejercicio y más novedades

Aunque quien esté leyendo este artículo no use un Apple Watch, el gran catálogo de entrenamientos de Apple Fitness+ está disponible para todos los usuarios, desde clases de HIIT hasta la nueva colección Yoga for Runner, que también llega hoy.

Este es un nuevo programa de entrenamiento dirigido a corredores que también quieren practicar yoga. El programa fue creado por uno de los ultramaratonistas más famosos, Scott Jurek.

La idea es crear una sinergia entre ambas prácticas para que hacer yoga beneficie directamente a los corredores, incluyendo ejercicios específicos que mejoran la postura, mejoran la recuperación o simplemente calientan.

Otra gran novedad de Fitness+ es la incorporación de una artista muy especial a la sección Artists in Detail: Taylor Swift. La cantante se une a la lista de artistas de Fintess, incluido su nuevo álbum Midnights, que saldrá el 21 de octubre.

Además de las pistas de entrenamiento de core, ciclismo, baile, HIIT, Pilates, remo, fuerza, cinta de correr y yoga, también hay listas de reproducción dedicadas para los usuarios que quieran escucharlas fuera del entrenamiento, como es habitual, en Apple Music.

Todo el contenido nuevo de Fintess está disponible hoy con la actualización iOS 16.1, incluidos nuevos entrenamientos, nuevas sesiones de Time to Walk/Run y entrenamientos con música de Taylor Swift.

Estas son las nuevas funciones de iOS 16.1

- Seguimiento de actividades en vivo en la pantalla de bloqueo.

- Porcentaje de batería para iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini y iPhone 13 mini.

- Nuevo indicador de batería.

- Compatibilidad con Matter, nuevo estándar de domótica.

- Más opciones de personalización para los fondos de pantalla.

- Gran mejora en la autonomía de los dispositivos.

Estas son las nuevas funciones de iPadOS 16.1

- Muchas y grandes novedades en Mensajes.

- Novedades en Mail.

- Fototeca compartida de iCloud.

- Grupos de pestañas compartidos en Safari.

- Nuevo Organizador Visual, también conocido como Stage Manager.

- Compatibilidad total con monitores externos.

- Llaves de acceso en Safari.

