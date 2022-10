Twitter pedirá confirmación de edad para ver cierto contenido

La aplicación está trabajando en una opción para restringir el contenido de adultos a menores de edad.

Twitter sigue trabajando en mejorar sus políticas de filtración de contenido para menores edad, ahora la aplicación está probando una función en ciertos usuarios en las que les pide una confirmación de fecha de nacimiento para ver cierto material para mayores de 18 años de edad.

La idea de este aviso es contrarrestar la fecha con la que está inscrita en la creación del perfil y de esa forma ratificar que esa persona cumple con el requisito de edad para ver contenido que contenga desnudos, violencia, sangre y demás que está marcado con la restricción de edad.

Esta herramienta se está probando en todo el mundo, según informa TechCrunch, a quien un portavoz de la aplicación le confirmó el desarrollo de esta nueva función de protección al usuario.

“Reiteramos constantemente nuestro trabajo para brindar a las personas más opciones y control sobre su experiencia, así como para hacer que Twitter sea más seguro para todos. Estamos implementando lentamente una función para ayudar a restringir cierto contenido confidencial de personas menores de 18 años o que no han enviado su fecha de nacimiento”, señaló una persona de Twitter al medio.

La aplicación quiere que los usuarios confirmen su edad antes de ver contenido para adultos.

Dudas sobre esta confirmación de edad

Ante el surgimiento de esta nueva opción, los usuarios ya han mostrado sus dudas sobre la finalidad de la recolección de los datos, aseguran que quién garantiza que esta confirmación de edad no se convierta luego en publicidad dirigida.

Adicionalmente, un informe reciente del regulador de comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, afirma que un tercio de los niños mienten sobre su edad para aparecer como mayores de 18 años en sus perfiles de redes sociales.

Todo esto sumado a que Twitter no restringe el contenido para adultos, ya sean desnudos, sangre, violencia y mensajes de odios, sino que pide a las personas que lo publiquen que lo marquen como confidencial y cambien la configuración de la cuenta para informar que el perfil contiene ese material.

La aplicación también cuenta con una opción de denuncia, para que los usuarios hagan el llamado de atención sobre algún contenido sobre desnudez no consensuada para los tweets que violen estas reglas.

Vale la pena recordar que el pasado mes de agosto, la red social fue señalada por The Verge en un informe porque no estaba detectado material de abuso sexual infantil y desnudez no consensuada a gran escala. En la publicación se aseguraba que la aplicación quería monetizar el contenido para adultos mediante la creación de un competidor de OnlyFans, pero tras las falles de detección decidieron cerrar el proyecto.

La aplicación está probando una herramienta para confirmara la edad de los menores de edad.

Twitter permite usar gifs, video e imágenes en una sola publicación

Twitter ha anunciado el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permitirá que los usuarios creen tweets mezclando videos, fotos y gifs dentro de la misma publicación, una opción que no estaba disponible hasta hace unos días y que aumentará las posibilidades en la creación de contenido en la plataforma.

En un anuncio publicado en el blog oficial de la red social, se indica que ya está disponible para todos los usuarios de dispositivos Android y iOS. “Eso significa que puedes incluir fotos, gifs y video (o dos) todo en el mismo tweet. Haz clic en el icono de fotografía (...)”, indica la publicación.

Los usuarios podrán encontrar un anuncio emergente dentro de su aplicación de Twitter en diferentes dispositivos. “Estamos probando una función que te permite añadir varios tipos de contenido multimedia a un mismo tweet”, se puede leer.

Según la red social, este cambio será beneficioso para los creadores de contenido porque tendrán la posibilidad de encontrar nuevas forma de expresar sus pensamientos y emociones más allá de los 280 caracteres disponibles en la plataforma.

SEGUIR LEYENDO