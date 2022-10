Seis cursos gratuitos para aprender sobre ciberseguridad

Universidades y plataformas ofrecen cursos en inglés y español para tener conocimientos básicos de seguridad informática.

La seguridad informática es un tema de vital importancia en la actualidad ante el constante crecimiento de los delincuentes con el robo de información y cuentas. Por eso, las personas deben tener conocimientos básicos para lograr sus proyectos y evitar ciberataques.

Varias universidades y plataformas de tecnología ofrecen guías para que las personas accedan sin ningún costo a cursos ofrecidos en inglés y español para principiantes.

Conceptos básicos de ciberseguridad

Este curso lo ofrece Microsoft a través de su plataforma Learn. Allí explican las bases de la seguridad y cómo protegerse de amenazas en internet.

En total son seis módulos y es ideal para aquellas personas que no saben nada del tema, porque se definen conceptos iniciales como malware, los tipos que hay, qué es criptografía, tipos de amenazas, protecciones y demás.

Introducción a la ciberseguridad

La Universidad del Rosario en Colombia tiene este curso online de cuatro semanas en el que también se enseñan conceptos básicos de la seguridad informática para aprender a reconocer y analizar vulnerabilidades, principios de informática forense, cómo identificar y corregir vulnerabilidades en el código fuente del software, entre otros temas.

La diferencia con el anterior es que tiene un enfoque para las personas que ya cuentan con bases sobre el tema, especialmente en conceptos de programación y algebra lineal.

Otro punto a tener en cuenta es que no entrega un certificado y es gratis por un tiempo limitado.

Hay varios programas en inglés y español que ofrecen conocimientos básicos de seguridad informática.

Especialización

La Universidad de los Andes en Colombia ofrece otra alternativa para aquellos que ya tengan bases en ciberseguridad. Es un curso gratuito de tres meses que se divide en tres módulos que también se pueden hacer de forma independiente.

Aquí los estudiantes aprenderán los principios y normas de la seguridad informática, vulnerabilidades, pruebas de penetración y seguridad en internet. Sin embargo, para obtener el certificado sí se deberá pagar.

Introducción y especialización

Este curso está disponible en Coursera y lo ofrece la Universidad de Nueva York. Sus temas están enfocados en conceptos básicos, pero al durar cuatro meses, tiene un avance en temas más profundos como medidas de protección, formas de mitigación, detección en tiempo real y cuál es la infraestructura de seguridad utilizada a nivel empresarial.

La certificación del curso es paga, pero se puede acceder a todo el material sin pagar, el único requisito es saber temas básicos de tecnología e informática y a pesar de ser inglés cuenta con subtítulos en español para dar acceso a más personas.

Ciberseguridad para empresas

Este curso tiene un enfoque en organizaciones para aprender a protegerlas de diferentes ataques. Está disponible en la plataforma atpLearn y se llama “Cyber Security Essentials: Your Role in Protecting the Company”.

Durante el tiempo de estudio se aprenderán conceptos sobre cómo reconocer un ciberataque, cómo proteger cuentas corporativas y los diferentes tipos de malware. La duración del programa es de 60 horas y no tiene requisitos.

Introducción de seguridad informática

Finalmente, la Universidad de Washington tiene un programa introductorio de seguridad cibernética de seis semanas para principiantes a través de edX sin requisitos previos.

Durante este tipo los estudiantes aprenderán temas como identificar los actores de amenazas y sus motivaciones, los tipos de control de las diferentes ciber amenazas y el papel que juegan los organismos internacionales relacionados con la ciberseguridad.

El coursera de la salud

Be Your Brand lanzó medicoempresario.online, una plataforma de contenido digital donde todos los profesionales en salud encuentran herramientas de formación relacionadas con temas jurídicos, manejo de finanzas, habilitación, administración, comunicación con los pacientes, transformación cultural, entre otros.

Esta plataforma está creada para que asistentes, secretarias, recepcionistas, profesionales de la salud, médicos independientes, empresarios del sector salud, fuerza de ventas de farmacéuticas, personal de atención y servicio al paciente de instituciones prestadoras de salud encuentren solución a la prestación del servicio y llevarlo a un nuevo nivel.

Lina Morales, CEO de Be Your Brand, dijo que “de nada sirve que tengamos tecnologías que mejoran tanto la salud de los pacientes como la calidad del trabajo y vida de los prestadores del servicio si al final no se tienen en cuenta las personas para el uso de ellas. La transformación cultural es fundamental para lograr una adaptación adecuada a la VI revolución industrial en el sector”.

Una nueva healthtech en Colombia

Es la plataforma digital que agrupa el mayor ecosistema de salud digital disponible en los países donde hace presencia. Conecta a los pacientes y familiares con clínicas, hospitales, médicos, enfermeras y otros actores de la salud para mejorar los servicios de atención y la accesibilidad de datos.

Fue creada en 2020, al iniciar la pandemia, por Opo Herrera, un colombiano. Docty ha triunfado en Sudáfrica, India, Ecuador y Colombia.

