Modelaje Webcam: así es el mundo desconocido detrás de un oficio controversial

Ilustración de una persona haciendo modelaje webcam. (foto: El Tiempo)

En la última década, y sobre todo a raíz de la pandemia de Covid-19, el desempeño de mujeres, hombres, parejas y población trans en el mercado erótico como modelos webcam ha ascendido gracias a la demanda del servicio en América Latina.

Para responder diferentes preguntas sobre una industria que está creando opiniones divididas en varios países de la región, Infobae contactó a protagonistas de la industria que está usando internet para generar ingresos con el comercio electrónico para adultos.

‘Francesca’ y Gianfranco son dos personas que trabajan como modelos webcam. La primera, a solicitud de la entrevistada, se le ha cambiado el nombre para proteger su identidad.

Ella es una modelo webcam nacida en Piura, Perú. Actualmente, reside en Lima, la capital, por temas de estudios universitarios y familia. Se graduó como arquitecta en julio del año pasado pero trabaja como modelo webcam desde abril de 2020.

La razón principal por la cual acudió a las tecnologías fue la necesidad de buscar dinero para pagar la universidad y satisfacer sus necesidades básicas, pero cuenta que luego de graduarse no lograba conseguir trabajo y mucho menos en su profesión, por la pandemia.

“La razón principal siempre es la falta de oportunidades en los países: las empresas no pagan bien y las horas de trabajo son extremadamente extensas”, explicó a Infobae Darío Sánchez, presidente de la Asociación de Comercio Electrónico para Adultos en Colombia y de la Federación del Comercio Electrónico para Adultos, también de ese país.

Qué brindan las agencias

Gianfranco, uno de los modelos webcam en América Latina, narró cómo es la realidad de las condiciones laborales en una agencia de modelaje webcam.

“El problema para los estudios peruanos es que el modelaje webcam no es un trabajo formal. Con la industria del porno hay muchos tabúes en este sector y muchas agencias se aprovechan de esto y no dan los beneficios ni los requisitos mínimos de un trabajo formal ... eso no es lo peor, tampoco brindan un buen trato emocional a sus modelos”, afirmó.

Por su parte, ‘Francesca’ aseguró que “las comodidades son las óptimas, puesto que tratan a los modelos con la mayor empatía posible. Lo que más puedo rescatar son las remuneraciones, pues hasta el momento no he tenido ningún problema con los pagos mensuales que recibo por hacer streaming”.

Ilustración de un modelo webcam. (foto: Masculinidad al cien)

Cuánto ganan los modelos webcam

Las ganancias de la industria son un fuerte ejemplo de su crecimiento, por ejemplo, en Colombia se reporta entre 40 y 50 millones de dólares al mes, según Sánchez. “Pero si nos referimos a la utilidad como tal que reciben las empresas y agencias, solo es el 10 ó 15 %”. Ahora, los ingresos personales de los empleados varían según la agencia en la que cada se trabaje.

Gianfranco explicó que “tampoco es el trabajo perfecto como muchos creen. En comparación con un trabajo corriente sí se gana mejor, pero no en Perú. Aquí te pagan en soles -o por lo menos en la agencia que yo trabajo-, y te descuentan el 15 % de los ingresos que se obtienen”.

También, arremetió contra el apartado legal, pues comentó que las agencias de modelaje “se lucran alquilando espacios y equipos comunes. Da cólera pensar que todo esto es tan rentable que los modelos pasan años en los estudios sin saber que pueden cobrar el 100 % del dinero recaudado en los lives (en vivos)”.

Relacionado a esto último, ‘Francesca’ lo confirmó. Y es que en la agencia donde ella labora, “una de las ventajas es que las ganancias son 100 % tuyas. Los primeros meses ganaba 1.400 soles (354 dólares) y ahora solo puedo decir que mis ingresos superan los 9.000 soles (2.274 dólares). Claramente hay meses en los que gano mucho más, pero esa es una media”.

Ilustración de un modelo webcam. (foto: Es así la verdad)

Cómo funciona el sistema legal en la industria del modelaje webcam

A Dario Sánchez se le preguntó si es que las personas que trabajan en la industria webcam tienen que declarar renta o algún tipo de impuesto ante los gobiernos, a lo que respondió: “Indudablemente. No solo las modelos sino cualquier persona que supere los topes para declarar impuestos tiene que hacerlo ante el Estado”.

De hecho, esto mismo pasa en Perú con Gianfranco y ‘Francesca’ quienes concordaron con lo descrito por el especialista.

Por último, Sánchez se refirió a si las páginas web de modelaje webcam están legisladas. “Todas las páginas web no lo están ni en Colombia, ni Perú u otro país de América Latina. Los países en las que estas funcionan son Estados Unidos, Canadá o países de Europa. Por ello, cada página web debe cumplir con los estándares legales y jurídicos del país donde operen”.

De esta manera, la tecnología ha generado un negocio diferente dentro del comercio electrónico para adultos, el cual está creciendo pero con legislaciones diferentes por países. Por ende, cada empresa conformada para ello debe ceñirse al Estado donde opera como también, los que usan internet para este tipo de labores.

