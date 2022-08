Sony entra al negocio de juegos para celulares

Sony adquiere Savage Game Studios. (foto: Sony)

Sony continúa con su estrategia de expansión más allá de las PS4 y PS5, pues ahora ha puesto los juegos móviles en la mira. En las últimas horas, la compañía japonesa anunció la adquisición de Savage Game Studios, un estudio con sede en Helsinki y Berlín que se unirá a PlayStation Studios.

Los detalles del trato son escasos. Por ahora, las cifras de transacciones no están disponibles públicamente, aunque Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, ha indicado que el estudio será parte de la nueva división de juegos móviles de la compañía.

Llevará el nombre de PlayStation Studios Mobile Division y será independiente del espacio dedicado al desarrollo de consolas.

Quiénes son Savage Game Studios

Savage Game Studios no es uno de los nombres más famosos de la industria. La empresa se fundó en 2020 y está desarrollando un título de acción bajo la modalidad “juego como servicio”. Aún no está claro si seguirá trabajando en dicho proyecto, o si tendrá que reordenar sus prioridades para ponerse a las órdenes de Sony.

Si bien esta es una empresa relativamente nueva, claramente ha atraído suficiente atención como para que PlayStation Studios abra su billetera y se haga cargo de ella. “Compartimos su incansable ambición de innovar, junto con un impulso continuo de expandir nuestra audiencia y llevar PlayStation a más personas que nunca”, dijo Hulst.

Savage Game Studios. (foto: juegos news)

Michail Katkoff, cofundador y director ejecutivo de Savage Game Studios, también habló sobre la adquisición de Sony. Mencionó que todos en la empresa tienen mucha experiencia en grandes estudios y quieren permanecer “pequeños y ágiles” para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, las opiniones cambiaron cuando llegó la oferta de los japoneses.

“Hicimos este trato porque creemos que el liderazgo de PlayStation Studios respeta nuestra visión de cómo podemos operar mejor y tener éxito, y porque ellos tampoco tienen miedo de correr riesgos. Todo eso, además de la capacidad de aprovechar potencialmente el increíble catálogo de propiedad intelectual de PlayStation y el hecho de que nos beneficiaremos del tipo de soporte que solo ellos pueden brindar”, agregó.

Los juegos para celulares, una industria poderosa

El hecho de que Sony pretenda expandir su negocio en el mundo de los videojuegos más allá de las consolas no es nuevo. Últimamente, se ha visto un impulso creciente para llevar la marca PlayStation a otras plataformas.

Títulos exclusivos como Days Gone y Horizon Zero Dawn ya están disponibles para computadora. Y no hay que olvidar que a mediados de 2021 adquirieron Nixxes Software, empresa especializada en portabilidad de ordenadores, y la incorporaron a PlayStation Studios.

PlayStation Studio en la Steam. (Foto: difusión)

Para Savage Game Studios, su llegada podría ser crucial para que PlayStation se consolide en el campo de los juegos móviles. Los teléfonos móviles han demostrado ser muy lucrativos en los últimos años, atrayendo mucho la atención de los gigantes de la industria.

Por ejemplo, caso más notorio es el caso Zynga, que fue adquirido por Take-Two Entertainment este año por más de USD$ 12 mil millones. Si bien no es posible olvidarse de King, el creador de Candy Crush, que en 2016 pasó a manos de Activision Blizzard por casi 6.000 millones de dólares y ahora podría estar bajo la dirección de Microsoft.

Lo anteriormente mencionado siempre y cuando se dará con la condición de que se complete la adquisición de su empresa matriz por 68.700 millones de dólares.

163

Pero no hay que esperar que Sony retire recursos del desarrollo de juegos de PS5 para centrarse en su nueva estrategia de juegos móviles. Los asiáticos han dejado claro que sus planes de expansión no afectan a su enfoque principal en las consolas.

“Como les aseguramos antes con nuestros planes de traer títulos selectos a la PC, nuestros esfuerzos más allá de la consola de ninguna manera disminuyen nuestro compromiso con la comunidad de PlayStation, ni nuestra pasión por seguir creando increíbles experiencias narrativas para un solo jugador”, afirmó Hermen Hulst.

SEGUIR LEYENDO