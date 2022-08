PlayStation VR2: cuándo es el lanzamiento de las nuevas gafas de realidad virtual de Sony

(Crédito: PlayStation.Blog)

Desde que Sony anunció el desarrollo de PlayStation VR2, los usuarios han esperado con ansias su lanzamiento.

Sin embargo, hasta ahora, la compañía se había mantenido reserva sobre la disponibilidad de los nuevos productos, y solo proporcionaba información técnica.

Hoy después de un año y medio de su presentación oficial, Sony finalmente ha decidido entregar la primera ventana de lanzamiento del PS VR2.

A través de publicaciones en Twitter e Instagram sobre su lanzamiento oficial, Sony ha confirmado que PlayStation VR2 llegará a principios de 2023:

Así que finalmente se tendrá una estimación de qué temporada los usuarios podrán tener el PlayStation VR2. Sin embargo, actualmente no hay una fecha específica, por lo que se tendrá que lidiar con esta información.

Teniendo en cuenta que Sony dice que su PS VR2 se lanzará “a principios de 2023″, es probable que vea la luz en el primer trimestre de dicho año. Pero claro, nada es seguro y los planes suelen cambiar a medida que se acerca la fecha estimada.

Después de todo, se está experimentando una escasez de componentes bastante grave, por lo que el retraso en el lanzamiento de PlayStation VR2 no sería una sorpresa.

Otros detalles que se saben sobre los PlayStation VR2 y los juegos que recibirá

Aunque Sony es un poco hermético acerca de su dispositivo, ha revelado algunos detalles técnicos bastante importantes. Entre ellas que el PlayStation VR2 vendrá con una consola con resolución 4K y la capacidad de alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Asimismo, el rango de visualización aumentará a 110 grados. En cuanto a su tecnología de renderizado, se sabe que PS VR2 usará un renderizado foveado.

¿Qué significa esto último? Bueno, los lentes de realidad virtual renderizarán solo los objetos y las texturas en los que los ojos se enfocan en alta calidad. Esto hace que el procesamiento de gráficos sea mucho más fácil, lo que da como resultado una mejor calidad y un mejor rendimiento.

Algunos títulos serán compatibles con PlayStation VR2. Entre ellos tenemos Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, No Man’s Sky, The Walking Dead: Saints and Sinners: Retribution, y algunos otros.

Además, su primer título exclusivo totalmente dedicado será Horizon: Call of the Mountain. En total, el primer catálogo incluye unos 20 juegos compatibles con el dispositivo confirmado.

Eso sí, PS VR2 solo será compatible con PS5. Es por eso que, si se desea utilizar este dispositivo, primero hay que obtener la consola de videojuegos de Sony de la generación actual.

El PlayStation VR2 promete una mejor ventilación

Un punto clave sobre el que ha trabajado Sony es lograr una mejor ventilación del aire en el PlayStation VR2. Por ello, el nuevo diseño incorpora un pequeño respiradero que permite la circulación del flujo de aire; esto es algo clave para evitar que se empañen las pantallas durante una sesión de juego. En este caso, los japoneses también se inspiraron en el sistema de ventilación incorporado en la PlayStation 5.

Por otra parte, y esto ya es una cuestión meramente estética, tanto en el frente como en la parte trasera de la banda de ajuste del casco ahora aparecen los símbolos de PlayStation. Esto sigue la línea de lo que ya se ha visto tanto en el cuerpo de la PS5 como en los mandos DualSense.

