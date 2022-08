Apple: estas son las gafas de realidad virtual y aumentada

Apple Glasses. (foto: Notebookcheck.com)

Todavía no está claro cuándo lanzará Apple sus lentes de realidad virtual y aumentada. Se han tenido presentaciones desde hace algunos años que aún no se han producido, pero esta vez se tiene algo más tangible que un simple rumor. Apple ha registrado el nombre de sus lentes de realidad aumentada para asegurarse de que nadie más los use: Reality One.

Una categoría de producto completamente nueva durante muchos años, la compañía ha solicitado el reconocimiento de marca registrada.

Según Bloomberg, Apple ha solicitado los derechos exclusivos para usar los nombres Reality One, Reality Pro y Reality Processor. Y no solo en EE. UU. ya que se han realizado solicitudes en todo el mundo: EE. UU. la UE, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica y Uruguay.

Reality One podría ser el nombre de las primeras gafas de Apple

Sin embargo, Apple no realizó el registro de la marca. La empresa no suele solicitar directamente el registro de nombres comerciales que no están en el mercado. Pero el registro de estas marcas también siguen el mismo patrón que el iPhone.

Hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que sean los nombres definitivos con los que llegue al mercado. Además, por el momento solo existen solicitudes. Los reguladores aún tienen que aprobar los derechos exclusivos de Apple para usarlo, por lo que todo podría cambiar para cuando Apple finalmente anuncie sus lentes de realidad virtual.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se lee la palabra “Reality” en los varios rumores de los lentes de Apple. A principios de este año, las aplicaciones de la marca Apple también aparecieron con el nombre de realityOS, que podría ser el sistema operativo que impulsará los lentes y sus productos relacionados. Similar a watchOS para Apple Watch o tvOS para Apple TV.

Se espera que los primeros lentes de realidad aumentada de Apple, con el nombre en código N301, estén entre las más potentes y caras del mercado en el momento del lanzamiento, lo que parece estar sacudiendo un mercado que actualmente es un nicho muy claro.

El lanzamiento de los lentes de realidad mixta de Apple podrían tener un retraso

Igualmente, es importante tener en cuenta que los auriculares de realidad mixta de Apple, que se supone que se lanzarían al mercado a finales de este año, podrían retrasarse hasta fines de 2022 e incluso 2023.

La compañía de Cupertino considera posponer la fecha del lanzamiento oficial ya que se han encontrado algunos problemas relacionados con el hardware del dispositivo, según Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una fuente confiable sobre futuros productos de Apple

Según Gurman, existen algunas limitaciones en el problema del calor. La razón es que los lentes utilizarán procesadores de gama alta, comúnmente utilizados en las computadoras comerciales.

Por supuesto, estos componentes generan calor y el método de disipación de calor debe ser completamente diferente en un dispositivo que es muy diferente en forma y tamaño a una computadora.

Por regla general, para superar el desafío temmico, Apple había ideado un dispositivo de procesamiento externo que transfería los datos de forma inalámbrica hacia los lentes. Sin embargo, abandonaron la propuesta cuando Jony Ive, exdirector de diseño de Apple, se opuso a la idea.

Otro desafío al que se enfrentan los ingenieros de Apple son las cámaras que les permitirán ofrecer experiencias de realidad aumentada. El proveedor de estos componentes será LG, que ya comenzó con la producción en julio de este año.

