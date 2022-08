Apple ofrecerá manuales y piezas de reparación para los MacBook Air y MacBook Pro con chip M1

Autoreparación de MacBook Air y MacBook Pro con chip M1. (foto: Political Campaign)

Después de lanzar el servicio de autorreparación para los iPhone, Apple acaba de ampliar su programa para incluir MacBooks.

La compañía tecnológica anunció que la reparación de autoservicio estará disponible a partir de mañana para MacBook Air y MacBook Pro con procesador M1. Apple pondrá a disposición manuales, piezas y herramientas originales a través de una tienda dedicada a los usuarios que viven en los Estados Unidos.

El servicio proporcionará más de una docena de reparaciones diferentes para MacBook M1, incluida la pantalla, el panel táctil, la carcasa superior con batería y más.

El manual de usuario estará disponible en la web para su consulta, así sabremos los pasos a seguir y las piezas necesarias en cada proceso. Para los iPhone y Mac, puede contratar un kit de reparación profesional para usar durante una semana.

El proceso de autoreparación es para personas que tienen experiencia con dispositivos electrónicos o que no les importa ensuciarse las manos. Según Apple, cada pieza es genuina y se somete a pruebas exhaustivas para garantizar la calidad, la seguridad y la confiabilidad.

No hace falta decir que se deben revisar las instrucciones de uso, ya que cada parte está diseñada para cada producto. Una vez reparada un MacBook Air o MacBook Pro, se pueden enviar las piezas reemplazadas a Apple para su reciclaje adecuado. La firma tecnológica advierte que en algunos casos pueden premiar a los usuarios con beneficios económicos a su cuenta.

La autoreparación de los MacBook comenzará en Estados Unidos

Aunque las reparaciones de autoservicio para MacBooks con el chip M1 comenzarán en los Estados Unidos, Apple ha prometido que se expandirá a Europa a finales de este año.

Actualmente, el programa de reparación de autoservicio está disponible para iPhone 12, iPhone 13 y iPhone SE de 3ra generación. Los usuarios pueden pedir varias partes, como baterías, pantallas, cámaras, parlantes y otros componentes de seguridad.

El servicio de reparación automática está dirigido a técnicos individuales que están familiarizados con la electrónica. Por su parte, Apple recomienda a los consumidores finales que se pongan en contacto con un reparador profesional no solo en caso de que surja algún problema con su dispositivo, sino para comprobar que funcionará correctamente.

Autoservicio de reparación Apple (Foto: Apple)

Reparar uno mismo su dispositivo no siempre es lo más cómodo

Apple, Samsung y Google han anunciado sus programas de reparación de dispositivos. Mientras que al primero le gusta mantener el control, al segundo se ha asociado con iFixit para proporcionar piezas y manuales de reparación.

Esto último es importante porque el manual de Apple solo considera usar sus herramientas si se quiere reparar un iPhone o MacBook.

No hace mucho tiempo, The Verge informó que el simple proceso de reparar la batería de un iPhone con un kit de Apple era tedioso. No solo cuesta la batería de la misma manera que en Apple Store cobra por reemplazar la batería, sino que le costará USD$ 49 alquilar un kit de reparación durante una semana.

Autoservicio de reparación Apple (Foto: Iphone)

Como beneficio adicional, Apple mantendrá USD$ 1.200 en la tarjeta de crédito del usuario como depósito de seguridad si no presenta las herramientas antes de la fecha límite.

Si bien la reparación de autoservicio suena muy bien en papel, la realidad es que reparar los dispositivos hoy en día es más complicado que reemplazar una batería de Nokia o BlackBerry en el pasado.

SEGUIR LEYENDO