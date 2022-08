Cómo evitar que Google Chrome tarde en abrir sitios web

Cómo hacer que Google Chrome vaya más rápido

Google Chrome se ha convertido en el navegador más utilizado a nivel mundial y sus usuarios no parece que quieran renunciar a todas las prestaciones de este servicio que está disponible para computadores y celulares.

Por eso, si se quiere mantener esta aplicación funcionando perfectamente, se deben seguir algunos consejos para evitar que se llene de datos innecesarios que puedan ralentizar la plataforma.

Ponerle límite al uso de extensiones

Estas herramientas pueden llegar a ser muy útiles, pues le añaden funcionalidades extras a los navegadores como traducir sitios web, bloquear publicidades maliciosas o mostrar las últimas noticias a los usuarios, sin embargo , usar demasiadas extensiones puede afectar el rendimiento de Google Chrome .

Incluso, algunas extensiones pueden llegar a conflictuar entre sí poniendo aún más lento al navegador , esto porque pueden tener códigos en su programación que no son compatibles con el resto de herramientas instaladas, por este motivo se recomienda desactivar las extensiones que no se usen todo el tiempo o que no sean tan necesarias, para reducir así la exigencia a la aplicación.

No tener tantas pestañas abiertas

un gran número de pestañas abiertas en Google Chrome peuden ser la razón por la que el navegador se ponga lento. (foto: ComputerHoy.com)

Algunos lo pueden ver como una desventaja, otros como un beneficio, Google Chrome permite mantener actualizadas las pestañas que se tienen abiertas en segundo plano, esto para que los usuarios no tengan que esperar tiempo de más mientras se carga el sitio o la ventana, lo cierto es que este servicio hace que el consumo de recursos por parte del navegador sea un un poco alto.

Según esto, se sugiere prescindir de las pestañas que no sean una prioridad mantenerlas abiertas todo el tiempo, de esta manera, se acelera el rendimiento de la aplicación y se mejora la experiencia de uso.

Descargar la última versión de Chrome

Actualizarse a las últimas versiones de las aplicaciones es algo que mejora el rendimiento de los dispositivos y las plataformas mismas pero también, incrementa los sistemas de seguridad de los dispositivos, por ejemplo Google Chrome en cada una de sus actualizaciones incluye mejoras para que su rendimiento sea mucho mejor y consuma menos recursos.

Para verificar si se tiene la última versión de este navegador se debe ingresar a los ajustes y luego seleccionar la opción “Información de Chrome”, allí se informará si ya se han descargado las últimas actualizaciones o si por el contrario, hay que instalarlas.

No usar tantas aplicaciones a la vez

Es importante limitar el número de aplicaciones que se tienen abiertas a las vez que se navega en Google Chrome, pues algunas de estas pueden llegar necesitar una buena cantidad de recursos del dispositivo y de memoria RAM para funcionar, haciendo que el navegador se ponga lento al no recibir el rendimiento necesario.

Como en los casos anteriores, si no es necesario mantener abiertas otras aplicaciones a la vez que se usa Chrome, lo mejor será cerrarlas porque de lo contrario hará que el navegador falle, en especial los juegos y los programas que exigen tarjeta gráfica como los editores de imágenes.

Habilitar la aceleración por hardware

La aceleración por hardware podría mejorar el rendimiento de Google Chrome. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esta es una opción que ofrece Google Chrome para hacer que los procesos de carga sean más rápidos, pues hace uso de todos los recursos que puede ofrecer el dispositivo, es decir su tarjeta gráfica, y de esta forma, se le reduce la demanda al procesador.

Para activar esta opción hay que ingresar a los ajustes del navegador y luego seleccionar la sección de sistemas, finalmente, solo quedará activar la opción de “Aceleración por hardware”.

