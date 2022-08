Google Reader, el gestor de noticias para los usuarios, vuelve con otro nombre

Google Reader era un antiguo servicio que permitia recibir noticias de los sitios web favoritos

Al parecer, los desarrolladores de Google Chrome estarían trabajando en una nueva función que tendría las mismas características de Google Reader, o al menos sería muy similar a esta aplicación que fue eliminada por la compañía en el año 2013.

Se trataba de un lector RSS que le permitía a los usuarios organizar y estar al tanto de todas las noticias o actualizaciones que se subían en los sitios web que seguían desde el navegador.

Sin embargo, esta actualización ya se implementó oficialmente hace unos meses en celulares, por lo que la novedad es que también podría llegar a las versiones de Google Chrome de escritorio.

Aunque Google retiró esta función de su lista de servicios hace nueve años, no significó en ningún momento el final de los lectores de RSS, pues se han mantenido vigentes en otros navegadores y además, los usuarios de internet señalan usarlos con gran frecuencia, algunos sitios web de tecnología sugieren que ha sido por estas razones que la gigante tecnológica estaría trayendo de nuevo esta herramienta.

Esta nueva herramienta de Chrome podría ser similar a Google News, pero la diferencia es que se puede elegir cualquier sitio web que suba contenido como los blogs. (foto: Google)

Cabe aclarar que esta nueva función no se llamaría igual que la extinta Google Reader, y aunque su objetivo es el mismo, algunos sitios en internet especulan que podría llegar al público bajo el nombre de Google Feed , pues en esta ocasión se presentaría como una barra lateral que le enseñaría al usuario las últimas noticias o entradas que se suban en los sitios web seguidos. Tal vez de una manera similar a como funcionan las interfaces de las redes sociales como Instagram.

A pesar de que esta herramienta aún podría estar en desarrollo, algunos usuarios de ChromeOS 106, ya han informado en internet que encontraron esta opción en el panel de su navegador, el cual muestra un botón llamado " Seguir sitio” con el que se le daría la orden a Google de comenzar a enseñar las últimas publicaciones de un medio o blog determinado, dependiendo el caso.

No obstante, aunque ya aparece en la pantalla la barra destinada para este nuevo servicio, aún no está disponible ni siquiera para los usuarios de Chromebook, pues más allá del botón para seguir un sitio, solo aparece en todo el panel un mensaje que dice “www.google.com refused to connect”.

Esta nueva función está disponible desde hace unos meses en Android y iOS. (foto: Xataka)

Vale la pena volver a recordar que este servicio ya está habilitado en la versión móvil de Google Chrome por ejemplo, en los dispositivos Android se puede configurar la función desde los ajustes de la aplicación del famoso navegador.

Así mismo, esta opción no está activa de manera predeterminada, por ello es que los usuarios deben habilitarla manualmente. A demás, primero estuvo en Android y poco después llegó a los iPhone, por lo que se recomienda a los usuarios de Apple revisar sus ajustes.

Qué es un lector de RSS

Los lectores RSS poermiten recibir publicaciones de sitios web que se hayan subido en código XML.

Es un software que funciona como un recopilador de contenidos y textos configurados en HTML, RSS, atom y otros lenguajes informáticos derivados de XML. Es utilizado para que la personas se suscriban a sitios de noticias o plataformas web en general y puedan recibir notificaciones con las últimas publicaciones subidas.

Pero estas suscripciones no se realizan al sitio web en cuestión, sino que es la aplicación de RSS la que va a funcionar como un asistente que tiene la funcionalidad de informar al lector sobre las últimas noticias o entradas.

SEGUIR LEYENDO: