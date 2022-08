TEDx. (foto: G5Noticias)

Para muchas de las personas, los últimos dos años han llevado a hacer preguntas significativas sobre sus vidas. ¿Estamos en los trabajos o carreras adecuados? ¿Estamos viviendo con nuestro máximo potencial? ¿Estamos pasando nuestro tiempo, y nuestras vidas, de la manera correcta?

Hace poco un usuario de Twitter ha hecho un hilo sobre las conversaciones TED y TEDx que abordan esas cuestiones. Si se está buscando un reinicio en la vida o simplemente una chispa para la autorreflexión, estas charlas lo proporcionan.

Ya sea que estés tratando de ganar el control de tu tiempo, encontrar tu pasión o marcar una diferencia más significativa con los demás, Infobae trae una lista de las 6 mejores charlas de TED para no perderse:

1. Por qué se debería saber cuánto se paga a los compañeros de trabajo

Hablar de dinero es uno de los últimos tabúes en el lugar de trabajo en la sociedad occidental. Sin embargo, David Burkus, autor de Under New Management, argumenta que se deben derribar estas barreras y discutir el salario en el trabajo.

Dar este paso hace que el lugar de trabajo sea más transparente e igualitario y permite pasar menos tiempo con la preocupación por los demás, y más tiempo con el foco en la superación personal.

Esta charla tiene aún más importancia después de la pandemia, frente a la gran rotación de puestos de trabajo.

2. Cómo domar los consejos que se dan

Probablemente todos han estado allí. Alguien tiene un problema, y la primera inclinación de uno es ofrecer consejos, ya sea eso lo que se está buscando o (más a menudo) no. Eso es un error, dice Michael Bungay Stanier, autor de The Advice Trap.

Cuando se ofrecen consejos no solicitados, se dicen en silencio a alguien que no puede tener la respuesta sin uno. En el proceso, se pierde la conexión con la humanidad, empatía y sentido de vulnerabilidad.

En lugar de ofrecer consejos, Bungay Stanier insta a mantenerse curiosos un poco más.

3. La razón por la que uno se siente tan ocupado, y qué hacer al respecto

Casi todos se han sentimos demasiado ocupados uno que otro día, y se cree tener la razón: demasiadas reuniones, correos electrónicos y más.

Sin embargo, Dorie Clark, profesora de la Universidad de Duke y autora del bestseller The Long Game, comparte investigaciones que sugieren que puede haber otros factores que mantengan atrapados a las personas en su interminable bucle de ajetreo.

Clark cree que solo podrán liberarse una vez que se entiendan estos factores a menudo ocultos. Proporciona una charla poderosa que ayuda a tener claro lo que importa.

4. Cómo obtener el control del tiempo libre

Esto es lo curioso de los horarios. Todos se sienten ocupados. Sin embargo, cuando hay una emergencia, se hace tiempo para ello. Esa realidad implica algo importante. Se tiene más control y flexibilidad de lo que uno se imagina; simplemente no es ejercido.

La experta en gestión del tiempo Laura Vanderkam muestra que no es que no se tenga suficiente tiempo, sino que no se están priorizando las cosas correctas, y se puede cambiar eso.

5. Dejar de buscar su pasión

Desde una edad temprana, a las personas normalmente se les pregunta: “¿Qué le apasiona?” La mayoría no se da cuenta de que la pasión no es un plan; es un sentimiento, y los sentimientos cambian.

Esta charla de la autora Terri Trespicio, que recientemente publicó un libro sobre el mismo tema, ayuda a que las personas se libren de la creencia opresiva de que se tiene que encontrar nuestra única pasión primordial y no se puede hacer nada significativo hasta que se logre.

En su lugar, da permiso para centrarse en resolver los problemas que importan en las vidas ahora, con el conocimiento de que la pasión a menudo se deriva del compromiso y el dominio.

6. Los mejores del mundo

¿En qué es uno el mejor del mundo? ¿Cómo uno se puede distinguir en un mundo lleno de ruido y competencia? Esa es una pregunta con la que muchos lidian.

El empresario y autor Mike Michalowicz proporciona un marco útil. Mike argumenta que cada una de las personas ya es el mejor del mundo, siempre que se apoyen en sus auténticos seres y talentos.

