Los cursos online para aprender sobre la comunidad LGTBIQ+ y su inclusión en la sociedad

Cursos para entender las luchas del movimiento social LGTBIQ+ REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Aunque el internet, desde que se encuentra disponible para su libre uso hace aproximadamente 30 años, se ha enfrentado a la circulación de noticias falsas y mensajes de odio, pero también, se ha caracterizado por ser un canal de aprendizaje donde los usuarios tienen acceso a contenidos de interés social y científico.

Uno de estos canales de aprendizaje son las plataformas educativas para tomar cursos en diferentes temáticas y que se han venido desarrollando de manera acelerada; además, en esas plataformas hay certificaciones en programación, marketing, contabilidad y hasta maestrías.

En esta ocasión, Crehana, uno de los sitios web más conocidos en internet para aprender nuevas destrezas y conocimientos, recordó los 4 cursos en género, diversidad e inclusión. De hecho estuvieron presentes de manera gratuita hasta el pasado 30 de junio.

Comunicación incluyente con perspectiva de género

Liderado por el profesor Gonzalo Diego Rosado y se enfoca en las perspectivas de género y la importancia de sumarlas a las estrategias de comunicaciones para proyectos corporativos con sentido social.

Diversidad, inclusión y pertinencia en las empresas

Este taller es dictado por Daniela Arévalo y se podrá aprender sobre procesos corporativos que permitan construir culturas organizacionales inclusivas para familias homoparentales y miembros de la comunidad LGBTQIA+.

Hiring Manager (Reclutar talento)

En este curso se podrán adquirir conocimientos para implementar culturas inclusivas y enfocadas a la diversidad. además de aprender sobre procesos de reclutamiento y selección en general. El profesional Juan José Gómez, estará a cargo de este proyecto académico.

Fundamentos prácticos del lenguaje inclusivo

Este taller se construyó en colaboración con Transforma MyM y se comparten los principios del lenguaje inclusivo y cómo aplicarlo en la comunicación diaria sin perder la cohesión.

Este no ha sido el único proyecto que la plataforma ha creado con celebración del mes del Pride, ya que el pasado 22 de junio, realizaron un conversatorio con expertos en género y equidad para discutir temas sobre la diversidad en la sociedad. Este evento se llamó, Future of people Forum: Speak up for Diversity.

Escuela de Diversidad e Inclusión

De otro lado, la plataforma Platzi anunció la creación de la Escuela de Diversidad e Inclusión para formar en políticas incluyentes con dicha comunidad.

“Mediante la capacitación es posible identificar y ejecutar las prácticas necesarias para crear un entorno donde todas las personas se sientan seguras, escuchadas y capaces de desarrollar todo su potencial en un trabajo. Para ello hemos creado la Escuela de Diversidad e Inclusión en Platzi, donde se pueden desarrollar las habilidades blandas que promueven la equidad, la empatía y ayudan a desechar prejuicios, estereotipos y sesgos que impiden la inclusión y diversidad”, aseguró Ingrid Zúñiga, jefe de comunicaciones y PR de Platzi.

-Diversidad, Inclusión y No Discriminación: la mentora Ophelia Pastrana, enseña sobre la aplicación del enfoque de género y diversidad en áreas específicas como la comunicación, marketing y el desarrollo de producto.

-Masculinidades Positivas: ¿qué pasaría si reconocemos que cada hombre tiene su propia forma de ser? No existe una sola forma de vivir la masculinidad. En este curso, Nicko Nogués, hace pedagogía sobre lo dañino del machismo y el patriarcado en la sociedad.

-Audiocurso de Igualdad de Género: la docente Sandra Escobar, habla sobre la importancia de cuestionar los roles de género, el concepto de masculinidad y cómo luchar contra la desigualdad.

-Audiocurso de Diversidad e Inclusión para Empresas: la CEO de Search Latinoamérica, Ivannia Murillo, entrega conocimiento sobre prácticas para que las organizaciones asimilen conceptos clave y entiendan cómo adoptarlos, medir su impacto y cómo implementar mecanismos de comunicación alineados a las mejores prácticas de diversidad e inclusión.

Según la firma consultora McKinsey, las compañías con mayor diversidad de orientaciones sexual en su equipo de liderazgo, son propensas a destacarse financieramente un 25 % más que sus competencias.

Así mismo, la misma consultora reveló que el 63 % de las personas manifiestan sentirse felices en su trabajo cuando las empresas asumen un profundo compromiso con el respeto y apoyo a la diversidad, mejorando así las relaciones interpersonales entre los colaboradores al convivir en entornos empáticos y sensibles.

Vale la pena aclarar que durante la celebración Pride, más que una fiesta se conmemoran las diferentes manifestaciones y luchas que han llevado a cabo durante décadas integrantes del movimiento LGTBIQA+ y sus aliados, para evidenciar la discriminación que sufren y de esta manera, buscar el respeto por sus derechos y que sean reconocidos como parte activa de la sociedad.

