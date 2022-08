Spotify tiene dos nuevas opciones para escuchar música

Spotify ahora dejará reproducir en modo aleatorio

Spotify lanzó en todas las cuentas premium una actualización que ha dividido el botón de reproducción, es decir, ahora la reproducción de contenido de manera aleatoria tendrá su propio ícono en la pantalla de los celulares.

Hasta hace poco la plataforma solo ofrecía un botón para iniciar o pausar la reproducción de música y otro tipo de contenido, sin importar si se contaba con la suscripción premium o gratuita.

Incluso para algunos álbumes y playlists, la aplicación obligaba a los oyentes a escuchar aleatoriamente, y así era el único momento en que este modo de reproducción era posible, no obstante, quienes usen Spotify gratuitamente no notarán ninguna diferencia ya que el botón aleatorio solo estará en la versión de pago.

El botón para reproducción aleatoria solo estará disponible para suscripciones premium

Vale la pena mencionar que si se quiere retirar el modo aleatorio de esas listas de reproducción o álbumes, hay que dirigirse a la configuración de la plataforma y desactivar la opción.

Lo que se busca con este nuevo botón de Spotify es que los usuarios tengan a la mano l a posibilidad de escuchar sus listas de canciones de manera organizada o en desorden, si así los desean.

Entonces, la empresa de origen sueca identificó la necesidad de los usuarios de tener un acceso directo a este tipo de opciones, y así es que terminaron por incorporar este nuevo modo de reproducción que busca mejorar la experiencia de uso del aplicativo.

Esta ha sido el botón de Spotify que hasta el momento todos han conocido

El anuncio oficial de esta actualización lo realizó la compañía a través de sus blog, donde también contaron que ahora el botón de reproducción organizada se llamará “Play” y el de manera aleatoria se conocerá como Shuffle.

Estos nuevos botones aparecerán en todas las listas de reproducción para que las personas los puedan accionar antes o mientras suena la música. Así mismo, la actualización llegará en las próximas semanas para Android y iOS.

