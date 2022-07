Spotify estrena Friends Mix, una función para crear listas personalizadas con amigos

Friends Mix. (foto: Spotify)

Spotify ha anunciado el lanzamiento una nueva función que combina el descubrimiento musical y el componente social de esta aplicación: Friends Mix, una lista de reproducción personalizada basada en las canciones que escuchan los amigos de un usuario. Esta nueva herramienta detecta las canciones que escuchan para actualizar esta lista, específica para cada uno.

A diferencia de otras listas de reproducción, que se actualizan semanalmente, Friends Mix se actualiza diariamente con canciones basadas en los hábitos de escucha de todos los amigos.

“Nos complace anunciar Friends Mix, lo último de nuestras ofertas de listas de reproducción personalizadas, para ayudar a los oyentes a descubrir pistas nuevas y familiares basadas en lo que es tendencia entre los amigos”, menciona Spotify en el comunicado oficial.

Así funcionará Friends Mix de Spotify

Friends Mix de Spotify se basará en una función “Blend” que permite crear listas de reproducción mezclando las canciones favoritas de dos usuarios. Las listas de reproducción de Blend se actualizan diariamente y se clasifican para revelar qué tan similares son los gustos musicales.

Para usar Friends Mix, Spotify especifica lo siguiente: “Una vez que el usuario haya creado tres mezclas para dos personas, podrá ver una nueva lista de reproducción Friends Mix, en la estantería Made For Us dentro del Made For You Hub”.

Friends Mix. (foto: Spotify)

Qué hacer si no aparece la lista de reproducción de Friends Mix en Made For You

En caso de que la lista de reproducción Friends Mix no aparezca en el centro Made For You, Spotify recomienda que el usuario inicie la mezcla en Blend y siga estos pasos:

1. Escribir “Blend” en la pestaña de búsqueda de Spotify. A continuación, dar clic sobre la opción ‘Invitar’ para seleccionar un amigo con el que se quiera iniciar la mezcla.

2. Una vez que la invitación haya sido aceptada, Spotify generará una lista de reproducción compartida en Blend con las preferencias musicales de ambos.

3. Después cada uno recibirá una tarjeta compartida personalizada que podrá ser utilizada en redes sociales para mostrar sus mezclas. De ahí, el Blend comenzará a actualizarse todos los días.

4. Finalmente solo hay que realizar 3 mezclas para que la opción ‘Friends Mix’ quedé habilitada en Made For You.

Friends Mix. (foto: Spotify)

Igual que Blend, Friends Mix se actualizará diariamente para que se pueda escuchar escuchar nueva música y descubrir nuevos artistas.

Finalmente, Spotify ha informado que “Friends Mix” estará disponible para todos los usuarios (Gratis y Premium) a partir de hoy en iOS y su versión de escritorio. Por lo tanto, los usuarios de Android tendrán que esperar un poco más para probarlo.

Cómo activar el modo Karaoke de Spotify

Primero, los usuarios deben encontrar la canción que quieren escuchar. Luego, van al reproductor y deslizan hacia abajo. Una vez estén en la zona de letras, es necesario hacer clic en el botón ‘Sing’(cantar) que aparece en la zona superior.

La aplicación activará el modo Karaoke mostrando una nueva pantalla con botones de reproducción, una nueva vista previa de la letra, cambios al ritmo de la música y un indicador de nivel de voz.

Modo karaoke de Spotify. (foto: Composición/Jose Arana)

Spotify, por su parte, utiliza un micrófono para poder captar la voz del usuario y establecer la puntuación final. De hecho, la puntuación es un porcentaje de precisión para que el usuario pueda saber si lo hizo como el artista original.

Si el porcentaje es alto, es decir que aparece por encima del 80 % luego de las pruebas realizadas, la plataforma mostrará confeti en la pantalla como recompensa.

SEGUIR LEYENDO