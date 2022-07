Este es el juego de Google translate para aprender inglés

Este es el nuevo juego de Google translate

Resulta que el traductor de Google tiene una opción para aprender vocabulario en inglés de una manera más didáctica, esto porque con el paso de los años manejar un segundo idioma se ha vuelto algo indispensable, y en América Latina el inglés se ha vuelto muy solicitado. De modo que se han creado diferentes ayudas digitales para aprender otras lenguas, como por ejemplo Duolingo, sin embargo, en esta ocasión el protagonista será Google y sus plataformas.

Es el traductor de Google, el que también ofrece una alternativa menos aburrida para aprender inglés, y esta se activa desde el buscador al escribir en la barra de texto una palabra en el idioma extranjero o digitando “Word Coach”. Posteriormente aparecerá el test que entrenará a las personas en vocabulario cotidiano, habrá que responder las preguntas para ganar puntos y pasar a otros retos.

En pocas palabras, este minijuego tiene retos de imágenes y preguntas intercaladas a las que hay responder tocando en algunas de las opciones mostradas, entre más preguntas se respondan, más ejercicios se presentarán y también con mayor dificultad, al final le mostrará al usuario los errores y le dará una explicación al respecto.

Para acceder al juego hay que ingresar el buscador de Google en un celular Android o iOS, pues no funciona en la aplicación de traductor y tampoco está disponible para computadores, por lo que es una herramienta que fue creada expresamente para dispositivos móviles.

Si se ingresa al juego por primera vez sólo se mostrarán cinco preguntas en las que habrá que seleccionar la imagen que mejor describa la palabra mostrada o hacer traducciones entre ambos lenguajes, con el tiempo las preguntas irán subiendo de nivel y toda esta información se guardará si se ingresa desde la cuenta, de esta manera Google sabrá qué complejidad añadirle al juego cada vez que se entre.

En conclusión, este es un juego que no tiene gran dificultad en su interfaz ni en las preguntas, por lo que si ya se cuenta con un nivel avanzado en el idioma, resultará muy básico, sin embargo, para niños y quienes están conociendo el inglés por primera vez, resultará muy útil. Igualmente, la función solo está disponible en países de habla no inglesa, por lo que si la persona se traslada de región, probablemente ya no tenga acceso.

Y con motivo de la celebración de los 10 años de Google Play, la tienda oficial de aplicaciones de la empresa, los directivos cambiaron el logo por uno que le hiciera homenaje. La mayor diferencia que han podido notar los internautas en esta nueva imagen es que sus colores son más sobrios y oscuros, ajustándose con los logotipos del resto de productos de Google, como por ejemplo, Chrome que también renovó su distintivo ícono a principios de este año.

Google play cumple 10 y cambia de logo





Tian Lim, vicepresidente de Google Play, asegura que: “estamos incorporando un nuevo logo que refleja de una mejor manera la magia de Google y que además coincide con la imagen de marca del resto de nuestros productos”.

Cabe aclarar que se celebran los 10 años desde que la compañía de Silicon Valley cambió el nombre y la imagen de su tienda de aplicaciones de “Android Market” por Google Play, como se le conoce actualmente, más concretamente esto ocurrió oficialmente el 6 de marzo de 2012.

“Una década después, más de 2.500 millones de personas en alrededor de 190 países usan Google Play cada mes para descubrir y descargar aplicaciones, juegos y contenido digital. Y más de 2 millones de desarrolladores trabajan en conjunto con nosotros para hacer realidad sus proyectos y llevarlos a todas las personas alrededor del mundo”, agrega Tian Lim.

Pero la fiesta por los 10 años de Google Play no se queda únicamente en la creación y estreno de un logotipo nuevo, sino que por estos días en Estado Unidos y algunos países más, los usuarios recibirán 10 veces más créditos en Google Points por las compras que hagan.

Aunque se desconoce si esta promoción también llegará a América Latina, el sistema de Google Points consiste en un programa con el que se pueden ganar recompensas y puntos o créditos por cada compra que se haga en la tienda de aplicaciones, es decir, cuando se descarga contenido que tiene un precio como juegos, música o películas.

