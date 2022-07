Rug pull es la nueva estafa con criptomonedas, cómo prevenirla

Rug Pull, un tipo de estafa con criptomonedas. (foto: CriptoNoticias)

El equipo de ESET, una empresa de detección proactiva de amenazas, analizó el “Rug pull”(en español, “tirón de alfombra”), sobre todo en proyectos DeFi (criptoactivos que se basan en un sistema de finanzas descentralizado).

El Rug pull ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero. Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal.

“Los proyectos diseñados como estafas rug pull no siempre son obvios. Si bien encontraremos casos en los cuales el proyecto mostraba señales claras de ser un engaño (como la promesa de grandes ganancias), no siempre es así. De hecho, gran parte de los criptoactivos que terminaron siendo una estafa de rug pull fueron presentados como proyectos de inversión sólidos y no como oportunidades para obtener ganancias rápidas”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Según Chainalysis, el Rug pull es una nueva forma de ciberdelito que ha crecido significativamente en los últimos años. De hecho, y para 2021, calculan que se han robado al menos 2.800 millones de dólares a las víctimas bajo este patrón, siendo el 37% de todo lo recaudado por estafas en todo el mundo con dinero electrónico.

Existen 3 tipos de estafas definidas como rug pull

1. El robo de liquidez, en el que los desarrolladores alientan a sus víctimas a invertir en sus monedas o proyectos más estables creando expectativas en las redes sociales.

2. El inversor falso, donde los desarrolladores crean un proyecto supuestamente prometedor que parece tener muchos inversores, lo que atrae a personas con menos experiencia. Sin embargo, los creadores son los dueños de la mayoría de las billeteras que contienen estas monedas, lo que les permite vender una gran cantidad de activos en poco tiempo.

3. Manipulación de proyectos, que con algunos conocimientos técnicos sobre sitios de intercambio y criptoactivos, los desarrolladores pueden evitar que los inversores vendan activos sin avisarles con anticipación. Tras el aumento del precio de la criptomoneda, los desarrolladores intercambian todas las monedas y desaparecen con el dinero de los inversores.

Cómo prevenir ser víctima de un Rug pull

ESET comparte las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de esta estafa poco conocida, pero que se está realizando en muchas partes del mundo:

1. Averiguar quién creó el proyecto

Es importante conocer la historia de los fundadores. Además de desautorizar cualquier criptomoneda que tenga fundadores aterradores detrás, es mejor evitar cualquier proyecto que no tenga un historial de proyectos sólido.

2. Cuidado con las promesas muy buenas para ser real

Para atraer a un gran número de inversores, algunos proyectos pueden prometer un retorno de la inversión demasiado alto.

Si garantizan una rentabilidad de 5 o 10 veces la inversión inicial, eso suele ser una señal roja. Incluso pueden contratar celebridades y personas influyentes para promover la estafa.

3. Fluctuaciones en el valor de la criptografía

Si bien el aumento en el precio de la criptomoneda en la que invierte es beneficioso para los inversionistas, si el pico es muy alto, podría indicar que se trata de un boom manufacturado, donde los desarrolladores de proyectos elevan este precio para atraer inversionistas con propuestas atractivas.

Tras este boom, los creadores pueden desaparecer con los activos o venderlos todos para recuperar el dinero de los inversores. Por ejemplo, una fluctuación alarmante sería que una moneda aumentara cien veces su valor.

4. Copias de seguridad

Es esencial invertir en proyectos respaldados por pruebas continuas y revisiones de código. Además, el apoyo de figuras famosas en el mundo de las criptomonedas es una buena señal.

5. Proyecto de liquidez

La capacidad de intercambiar activos del proyecto por otras criptomonedas más estables es un buen indicador de la solidez de un proyecto, pero no es el único.

Esto se puede verificar observando la disponibilidad de fondos de liquidez.

