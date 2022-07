Minecraft prohíbe los NFT porque dicen crear modelos de escasez y exclusión

Minecraft prohíbe el blockchain y los NFT. (foto: Vandal)

Por medio de un comunicado Mojang, la empresa desarrolladora de Minecraft, cierra las puertas a la posibilidad de incluir en el juego la tecnología blockchain y los conocidos tokens no fungibles o NFT, ya que no están de acuerdo con la especulación que genera esta tecnología. Dicho así, este tipo de bienes digitales quedan vetados de la compañía y su famoso videojuego.

Los desarrolladores de Minecraft aseguran que “los NFT pueden crear modelos de escasez y exclusión que entren en conflicto con nuestras directrices y el espíritu de Minecraft” y por ello mismo han declarado: “Para garantizar que los jugadores tengan una experiencia segura e inclusiva, no se permite que las tecnologías blockchain se integren en nuestras aplicaciones de clientes y servidor, ni que el contenido del juego, incluidos mundos, apariencias, personalización de artículos u otras modificaciones, sea utilizado por tecnología blockchain para crear un activo digital escaso”.

Además de rechazar categóricamente el uso de la tecnología blockchain y los NFT en el famoso juego, también han sido enfáticos en que no desean que se utilice ningún concepto y elemento del mundo Minecraft como inspiración para crear y vender este tipo de creaciones digitales.

Y es que Mojang no solo se ha conformado con asegurar que estos elementos criptográficos crean formas de exclusión, sino que han expresado que esta tecnología " no se alinea con los valores de Minecraft de inclusión creativa y juego conjunto. Además, no incluyen a toda nuestra comunidad y crean un escenario de ricos y pobres. El precio cambiante y la mentalidad de inversión en torno a los NFT desvían la atención del juego y fomentan la especulación, lo que creemos que es incompatible con la alegría y el éxito a largo plazo de nuestros jugadores”.

Así mismo, Mojang menciona que es preocupante el hecho de tener que confiar en terceros si se quisiera implementar el blockchain y los NFT, pues según ellos durante algún proceso se necesitaría un administrador de los activos digitales que ante la tentación, podría desaparecer junto con millones de dólares, asegura la empresa citando los casos en que se han vendido criptomonedas fraudulentamente y con precios maquillados.

El comunicado hecho por la compañía creadora de Minecraft no se caracteriza por ser breve, por el contrario agrega, “reconocemos que la creación dentro de nuestro juego tiene un valor intrínseco y nos esforzamos por proporcionar un mercado donde esos valores puedan ser reconocidos”.

En todo caso, aunque los desarrolladores del videojuego han sido tajantes en afirmar que por ahora no les interesa incluir de ninguna manera los sistemas de blockchain y los NFT, no descartan la posibilidad de hacerlo en un “remoto futuro”, solo si estos bienes, dicho por ellos mismos, ofrecen “experiencias más seguras u otras aplicaciones prácticas e inclusivas en el juego”.

Cabe mencionar que Mojang ha endurecido sus políticas en contra de los NFT debido a que en el pasado si se crearon este tipo de bienes digitales basados en el mundo de Minecraft como máscaras que se ganaban y coleccionaban dentro y fuera de los servidores.

Algunos juegos similares se han visto afectados tras estas declaraciones, por ejemplo NFT Worlds ha percibido una importante caída en el precio de sus coleccionables.

