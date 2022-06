Snapchat y el plan de suscripción para usuarios avanzados

Snapchat Plus. (foto: Snap Newsroom)

A partir de esta semana, Snapchat comenzará a ofrecer una suscripción opcional llamada Snapchat Plus que desbloquea funciones exclusivas y de acceso anticipado.

Con un precio de USD$3.99 por mes, la suscripción está dirigida a “las personas que pasan la mayor parte de su tiempo comunicándose con sus amigos más cercanos en Snap”, le dijo a The Verge Jacob Andreou, el vicepresidente senior de productos de la compañía.

Apodado Snapchat Plus, es el primer intento real de Snap de ganar dinero fuera de la publicidad, aunque Andreou dice que no hay expectativas de que Plus se convierta en una “nueva fuente material de ingresos”. Al menos inicialmente, Snapchat Plus es principalmente una actualización cosmética. Las características que más sobresalen incluyen la capacidad de:

- Cambiar el estilo del ícono de la aplicación.

- Saber quién volvió a ver una Historia.

- Fijar a uno de los contactos que se tiene dentro de la aplicación en la parte superior del historial de chat como ‘Mejores amigos’.

En el futuro, Andreou dice que las funciones “para un solo usuario” como el pin de ‘Mejores amigos’ probablemente permanecerán cerradas para los suscriptores de Plus, mientras que las funciones que dependen de las interacciones con otros eventualmente se lanzarán a toda la base de usuarios.

Mejores amigos en Snapchat. (foto: Snap)

Snap no solo quiere generar ingresos por publicidad

Al introducir un nivel pago, es natural preguntarse si planea permitir que las personas paguen para desactivar los anuncios en la aplicación. Andreou minimiza la posibilidad y le comentó al medio de comunicación anteriormente mencionado que “los anuncios van a estar en el centro de nuestro modelo de negocio a largo plazo”.

Aún así, está claro que hay una oportunidad para diversificar los ingresos. El negocio de hardware no ha sido y probablemente no será significativo en el futuro previsible, por lo que las suscripciones son un área obvia para explorar.

Andreou también le comenta al medio que ha mantenido conversaciones informales con personas que trabajan en servicios de transmisión de pago, muchos de los cuales han agregado niveles con publicidad o están en proceso de hacerlo. “Aquellos niveles en los que están monetizando menos pero pueden inyectar anuncios en realidad terminan siendo, con mucho, los niveles más lucrativos y beneficiosos”, mencionó.

Snapchat Plus. (foto: Unsplash)

Snapchat no es la única plataforma social que introdujo un nivel de pago recientemente

La red social Twitter anunció hace poco su nuevo modelo de suscripción Twitter Blue. La versión de pago de la aplicación permite a los usuarios acceder a servicios especiales a un precio de USD$ 2,99 mensualmente. Entre sus principales características se tiene lo siguiente:

- Deshacer tweets: la versión Blue de Twitter agrega un temporizador de publicación (personalizable) que permite confirmar los mensajes antes de publicarlos permanentemente.

- Tema: Twitter Blue tiene 6 temas diferentes para elegir (azul, amarillo, rojo, morado, naranja y verde). El color seleccionado se aplica a los enlaces, el botón de publicación y el resto de los elementos de color de acento.

Conozca los colores que puede seleccionar en Twitter Blue para el tema. (captura: Xataka Móvil)

- Labs: Twitter Blue es una versión de prueba que incluye funcionalidad de prueba. Este es el propósito de la sección Labs, y es que actualmente permite configurar conversaciones.

- Lector: el modo de lectura del hilo se puede adaptar al tamaño de fuente elegido.

- Icono de la aplicación: el usuario puede elegir más de uno, incluidos los de temporada.

Ícono de Twitter Blue personalizado. (captura: Xataka Móvil)

