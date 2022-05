Amazon Music lanza Medallo en el Mapa y The Tour Diaries de Maluma

The Tour Diaries - Maluma - Amazon Music. (foto: Music Beat News)

Hace exactamente un mes, Amazon Music anunció que transmitiría en vivo Medallo en el mapa, una presentación del ícono mundial de la música Maluma. Así, los fanáticos de todo el mundo pudieron verlo en vivo exclusivamente en la aplicación de Amazon Music, en Prime Video y desde el canal de Amazon Music en Twitch, la presentación estuvo disponible en más de 240 países y territorios. Fue una producción gratuita exclusiva tanto para esa aplicación como para Prime Video y el canal de Amazon Music en Twitch.

Pero, hoy Amazon Music lanzó hoy en exclusiva el nuevo EP: Medallo En El Mapa, grabado en vivo durante el mencionado concierto del ídolo musical colombiano, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, su ciudad natal. El EP está disponible exclusivamente en Amazon Music e incluye las canciones: ‘Felices los 4,’ ‘11PM’, ‘ADMV’, ‘Sobrio’, y ‘Acá entre nos’, con la colaboración de Pipe Bueno y Grupo Firme.

“No podríamos estar más emocionados de brindarles a los fanáticos de Maluma de todo el mundo un asiento de primera fila para este gran evento de entretenimiento local”, dijo Javiera Balmaceda, head of Originals para Argentina, Colombia y Chile de Amazon Prime Video. “Desde el día uno, Prime Video se ha enorgullecido de llevar historias locales a audiencias globales y, junto con Amazon Music, estamos trayendo a los usuarios un escenario global con algunos de los nombres más importantes de la música actual”.

“Parceros, ahora sí vamos a poner #MedalloEnElMapa! Este 30 de abril podrán ver el concierto más importante de mi carrera desde cualquier lugar del mundo con @AmazonMusic!”, escribió el artista colombiano Maluma hace un mes en Instagram para anunciar que su concierto estará disponible en la plataforma de streaming.

“Es un gran honor y alegría traer esta experiencia de concierto en vivo desde mi ciudad natal de Medellín a mis fans de todo el mundo a través de Amazon Music y Prime Video. Se siente muy gratificante pensar que comencé en Medellín y llegué a los escenarios mundiales, y que a través de esta transmisión en vivo el 30 de abril traeré Medallo al mundo entero”, compartió el artista el 22 de abril.

Un viaje para conocer la realización del concierto de Maluma

También está disponible a partir de hoy la serie de videos The Tour Diaries, que llevará a los fanáticos a un recorrido íntimo de la icónica grabación del concierto de Maluma. El primer episodio de The Tour Diaries with Maluma fue dirigido por Gunner Stahl, reconocido por sus fotografías de algunas de las figuras más importantes del hip-hop de los tiempos modernos.

“Maluma es verdaderamente un ícono de la música global que continúa rompiendo fronteras. No podíamos pensar en una forma y momento mejor para conectar con sus fans de todo el mundo”, dijo Rocío Guerrero, global head of Latin en Amazon Music y agregó “gracias al increíble potencial de Amazon Music, podemos brindar a los fans una experiencia única, para que puedan compartir estos momentos tan históricos con sus artistas favoritos, aunque no estén allí presentes en el concierto. Esto es solo el comienzo, con muchas ganas de continuar sorprendiendo a los fans de la música Latina”.

Los fanáticos pueden revivir el concierto de Maluma: Medallo en el Mapa con el nuevo Amazon Live: Medallo en el Mapa EP aquí, así como un nuevo video de The Tour Diaries y comprar mercancía de edición limitada de la música del concierto en la Amazon Music Maluma Merch Shop .

