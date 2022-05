Recomendaciones de 5 juegos multi jugador para el celular

Mario Kart Tour. (foto: UnoCero)

Los videojuegos en el mundo son el pasatiempo favorito de muchísimas personas y en la actualidad la plataforma más popular probablemente no son ni las consolas, ni la PC, sino los dispositivos móviles.

Si hay algún lector que busca entrarle a los juegos de celular o que simplemente busca nuevos títulos para divertirse, existen varias opciones con las que se podría pasar un buen rato.

Así que desde Infobae se dejan 6 juegos multijugador para celular que son gratis, libres de malware y sobre todo, para que se puedan jugar con amigos en línea.

Clash Royale

Este juego lleva años siendo uno de los que más recauda en el sector. Se trata de un título que empezaba tímidamente como una nueva propuesta en la que se cambiaba la dinámica de proteger y construir aldeas de Clash of Clans por un juego de combates con cartas, al estilo Hearthstone.

Por lo tanto, es un juego en el que se tiene que lidiar batallas mediante el uso de distintos guerreros y armas que se usan en forma de cartas con el fin de destruir las torres del enemigo manteniendo las de uno mismo.

Para usarlas se necesita tener suficiente elixir, que se reduce al usar cada carta y va aumentando con el tiempo.

Clash Royale. (foto: Androidphoria)

Call of Duty Mobile

‘Call of Duty Mobile’ es la versión móvil de esta mítica saga, un juego que llega para intentar trasladar el espíritu de la franquicia en la pantalla del celular. Es un shooter free to play con controles personalizables, chat de voz y de texto para charlar mientras juegas, gráficos 3D y un buen apartado sonoro.

Es un juego multijugador con varios modos de juego, y dividido en temporadas para ir liberando contenido y personalizaciones para ir dándole variedad al juego con el paso de los meses. En el juego, cuanto más tiempo se esté jugando, más contenido y personajes se podrán ir desbloqueando.

(Foto: Twitter)

Pokémon Unite

‘Pokémon Unite’ es un juego del género MOBA basado en el universo Pokémon. Es uno de los géneros más importantes y representativos del mundo de los eSports, y todas las partidas se hacen en el mismo escenario, una misma arena con la que todos los jugadores ya están familiarizados. Y en ella, se puede elegir entre los diferentes Pokémon para luchar, cada uno con sus propias habilidades.

Se trata de un juego gratuito con elementos de pago, y con funciones de crossplay y crossplatform, permitiendo juego cruzado entre los diferentes sistemas operativos móviles y la Switch, que son donde ha llegado el juego.

Su mecánica es sencilla, se juega en un mapa contra otro equipo, y cada equipo tiene tres bases. El personaje de uno se cura en las bases, y se gana puntos cuando se entrega las Pokéballs que se recojan en bases enemigas.

29-11-2021 Pokémon Unite POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE PLAY STORE

Dragon Ball Legends

Lo primero que hay que saber es que ‘Dragon Ball Legends’ no es el último refrito que vuelve a contar la ya conocida historia de los personajes principales de Dragon Ball, aunque sí salen en el juego, sino una nueva aventura dentro de ese universo en el que controlaremos a un saiyan desconocido con un misterioso pasado, y que ha sido creado por el propio Akira Toriyama en exclusiva para este título.

Por lo demás, es un juego de lucha con varios modos de juego, que van desde un modo historia hasta otro en el que uno se puede enfrentar en combates singulares a otros jugadores de todo el mundo, demostrando quién de los dos domina mejor las técnicas de combate del título.

Dragon Ball Legends. (foto: OnlyGames)

Mario Kart Tour

Aunque inicialmente las sensaciones no fueron todo lo buenas que cabía esperar, ‘Mario Kart Tour’ sigue manteniéndose como un entretenido juego multijugador de carreras ambientado en el mundo de Mario.

La mayor diferencia con el resto de juegos de Mario Kart está en los controles, ya que se juega en vertical y el auto acelera solo. Por eso mismo, lo único que se tiene que hacer es manejando el coche deslizando el dedo sobre la pantalla.

En él, se realizarán carreras por las que uno irá ganando estrellas que luego se pueden canjear por personajes y elementos cosméticos. También hay micropagos, que sirven tanto para adquirir antes estos personajes y elementos como premios especiales en las temporadas. En todo lo demás, es un Mario Kart especialmente diseñado para móviles.

Mario Kart Tour. (foto: NintendoSi)

Among Us

Para cerrar la lista, cómo no mencionar a Among Us, uno de los últimos grandes pelotazos de los juegos multijugador. La partida empieza con uno mismo dentro de una nave junto a otros jugadores. Todos en el mismo mapa. Y aquí, uno de los jugadores ha sido asignado como impostor, y el resto son los tripulantes. Los tripulantes tienen que ir haciendo varias misiones, y el impostor debe asesinar tripulantes.

La idea es que el impostor mate tripulantes sin ser descubierto. Los tripulantes pueden solicitar una votación, en la que se vota quién se cree que es el impostor y se le expulsa de la nave. Aquí, pueden pasar dos cosas, que se acierta y se gane la partida, o que se elimine a otro tripulante mientras el impostor sigue libre.

15-12-2021 El videojuego Among Us POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EPIC GAMES

