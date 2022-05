Netflix tendría transmisiones en vivo para shows de comedia

Netflix. (foto: RD Virtual)

Netflix puede estar expandiéndose a la transmisión en directo. Según un informe de Deadline, Netflix está trabajando actualmente en una opción de transmisión en vivo para especiales de stand-up y otro contenido en directo.

Como señaló Deadline, el apoyo a las transmisiones en vivo podría abrir la posibilidad de que Netflix emita reuniones en vivo, como la celebrada recientemente por el reality show inmobiliario Selling Sunset, así como permitir la votación en vivo para los programas de competición.

Netflix también podría usar la función para emitir especiales de comedia en directo. Este año, Netflix celebró su primer festival de comedia en vivo y en persona, llamado Netflix Is a Joke Fest. El evento con sede en Los Ángeles abarcó varios días y contó con más de 130 comediantes populares, incluidos Ali Wong, Bill Burr, Jerry Seinfeld, John Mulaney y más.

Netflix Is a Joke Fest. (foto: Engadget)

Netflix está listo para comenzar a transmitir algunos de los programas que grabó en el evento a finales de este mes y hasta junio, pero una opción en vivo podría dar a los usuarios en casa la posibilidad de ver los programas a medida que se desarrollan (es decir, si Netflix elige traer el festival de vuelta el próximo año).

Hasta ahora, todavía no se sabe mucho sobre la próxima función. Disney Plus, uno de los mayores rivales de Netflix, ya ha entrado en transmisiones en directo. En febrero, Disney Plus emitió una proyección en directo de los Premios de la Academia, una primicia para el servicio.

Logo de Disney Plus. (foto: Robyn Beck/AFP)

También se ha convertido en el nuevo hogar de la serie de concursos de baile de celebridades, bailando con las estrellas, que se estrenará como una serie en vivo en la plataforma a finales de este año.

En el informe de ganancias más reciente de Netflix, el servicio de streaming informó de la pérdida de suscriptores por primera vez en más de una década, mientras que Disney Plus logró añadir 7,9 millones de nuevos usuarios en el primer trimestre de 2022.

Para ayudar a contrarrestar una caída en los ingresos y los suscriptores, Netflix ha insinuado potencialmente tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, así como añadir una opción de transmisión más barata respaldada por anuncios.

Netflix. (foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Netflix tiene un amplio catálogo de películas y series, aunque en el inicio casi siempre estén los mismo títulos, hay muchísimos más que la plataforma oculta y a los puede acceder a ellos con unos simples clics.

Lo anterior ocurre porque la plataforma usa un algoritmo que recomienda títulos apropiados al perfil del usuario para que, por ejemplo, no tenga películas infantiles junto a series de criminales y documentales de pesca en su inicio, cuando se interesa en películas de acción.

De ese modo, el servicio de streaming termina por ocultar gran parte de su biblioteca, ya que considera que esas películas o series no son de interés del cliente. No obstante, no significa que estén restringidos, por lo que se sigue pudiendo acceder a este “catálogo oculto”.

Como se mencionó, están dentro de Netflix, por lo que solo se requiere de unos cuántos clics para ver la biblioteca completa. Con suerte, el algoritmo estará equivocado y habrá cosas que el usuario encontrará de su agrado.

Netflix. (foto: Bollywood)

Así se puede acceder al catálogo oculto de Netflix

Para hacerlo primero se debe acceder a la cuenta de Netflix desde un navegador web, pues la opción no está disponible en la aplicación para celulares y tablets ni para televisores.

- En el buscador hay que escribir “Netflix Category Lookup” o ingresar a este enlace: https://netflix-category-lookup.netlify.app/

- Una vez dentro verá que aparecen todas las categorías de la biblioteca.

A partir de ahí todo lo que sigue depende de la capacidad del usuario para navegar y tener paciencia revisando la amplia variedad de opciones (21), entre las que destacan:

-Cult Movies

-Bollywood Movies

-ForeignMovies

-Faith and Spirituality

-Indepent Movies

-Music

-Westerns

