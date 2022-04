Esta es la misión diseñada para desviar asteroides peligrosos que vienen hacia la Tierra

Ilustración de la misión DART. (foto: NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben)

Cuando se lanzó Armageddon en 1998, la opción de evitar el acercamiento de un asteroide a la Tierra parecía poco probable si no se trataba de una ficción. Si uno de estos objetos se acerca lo suficiente como para chocar, no se tendrá más remedio que cruzar los brazos para que no sea demasiado devastador.

Sin embargo, con el tiempo, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) han diseñado proyectos para detectar y prevenir tales aproximaciones en caso de que ocurran.

Actualmente, la empresa más avanzada es la NASA, que ha iniciado su primer experimento con el lanzamiento de la misión DART. Pero China pronto podría unirse a ella en una misión similar; que, si obtiene todos los permisos necesarios, podría lanzarse en 2025.

Según Global Times, esta nueva misión fue anunciada el pasado domingo 24 de abril por el subdirector de la Administración Nacional del Espacio de China, Wu Yanhua. En el mismo anuncio, dejó en claro que aún tienen que elegir a qué asteroide apuntarán, pero que han estado buscando uno que pueda representar una amenaza para la Tierra.

Encontrarán una manera de redirigirlo, pero también diseñarán un sistema de alerta que podría unirse a los que ya están implementando otras agencias espaciales.

Todavía no han recibido los permisos necesarios. Sin embargo, si todo sale según lo planeado, es posible que China tenga su propia misión DART. La verdad es que la colisión de un asteroide con la Tierra es muy poco probable; pero, dado el peligro que presenta, cuantos más proyectos se preparen para prevenirlo, mejor.

Misiones que están en la caza de posibles asteroides próximos a La Tierra

La NASA y la ESA han estado recopilando una lista de objetos cercanos a la Tierra (NEO) a lo largo de los años. Se trata de cuerpos celestes cuyas órbitas pasarán cerca del planeta donde los humanos habitan en algún momento del futuro. Cuando se trata de proximidad, es por supuesto astronómica.

Pero no es porque pasen que representan un peligro real. De hecho, estas listas también incluyen la probabilidad de un efecto, que suele ser muy baja. Aun así, es muy importante revisarlo y actualizarlo continuamente.

Ilustración de un NEO. (foto: European Space Agency)

Si en algún momento se descubre un gran NEO con alta probabilidad de impacto, hay varias opciones. Lo primero es evacuar la zona de impacto, pero lógicamente esto no es lo más deseable. Además, si se tratara de un asteroide particularmente grande, esta evacuación no tendría sentido. Por eso se han hecho proyectos como el DART de la NASA.

Esta es una nave, lanzada en noviembre pasado, con el objetivo de ir a un asteroide que en realidad no representa un peligro para la Tierra y desviarlo como experimento. Alcanzará su objetivo en octubre de 2022. Luego, en el otoño de 2024, el observador Hera se lanzará en la misma dirección, con el objetivo de analizar el impacto de DART en el asteroide.

Algo así sería lo que está planeando China, aunque todavía están buscando el asteroide perfecto para su primera función.

La misión Dart buscará hallar una respuesta ante esta amenaza. (foto: NASA)

Estos son los planes de China

China ha estado desarrollando planes modelo de la NASA y la ESA durante algún tiempo. De hecho, según The Verge, en octubre pasado se llevó a cabo en el país una conferencia sobre defensa planetaria.

Ese sería el siguiente paso. Un enfoque que la Administración Nacional del Espacio de China pretende demostrar que puede autorregular el proceso de la NASA.

Conferencia de Defensa Planetaria en China. (foto: Twitter)

Sin embargo, aunque esto ya ha comenzado, China todavía tendrá que esperar a que su proyecto pase los controles correspondientes. Si todo va bien, podría lanzarse en 2025. Actualmente, la lista de objetos cercanos a la Tierra no incluye ningún asteroide que represente un gran peligro en los próximos años, por lo que no parece ser nada de qué preocuparse.

¿Puede aparecer uno nuevo de repente? Sí, pero las probabilidades son bajas. Hay margen, tanto para la NASA, la ESA y para China.

