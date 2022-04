Semana Santa: Aplicaciones de juegos gratis para que niños aprendan mientras se divierten

Los padres pueden instalar aplicaciones de juegos para los menores (Foto: Hans-Jürgen Wiedl/dpa)

Ya llegaron las vacaciones de semana santa, muchos tienen a sus hijos en casa y probablemente no salgan de casa ante el riesgo de contagiarse de COVID-19, sobre todo los menores que no han sido vacunados contra la enfermedad. Para ayudarlos a no aburrirse se pueden instalar algunas aplicaciones en el dispositivo móvil.

La tecnología ya ha demostrado ser una aliada para el aprendizaje y el entretenimiento. Las aplicaciones dan una gran variedad de opciones para que niños, niñas y hasta adolescentes pasen un buen rato mientras juegan y aprenden. Además, mientras ellos están entretenidos, los adultos pueden aprovechar para sacar adelante trabajo pendiente o labores del hogar.

La mejor manera de que un menor de edad se entretenga es a través de juegos. Para esto, no es necesario acudir a títulos que pueden ser violentos o inapropiados gracias a que existen varios títulos educativos.

Mejores juegos del mes de abril en Google Play Store. (foto: Xataka)

Se le llama gamificación a la práctica de hacer videojuegos educativos. Este es un modelo que ha sido usado en muchas ocasiones y que ha mostrado ser eficaces para que los niños y niñas se diviertan mientras repasan temas escolares.

En las tiendas de aplicaciones hay varias apps de gamificación a las que se les puede sacar provecho durante estas vacaciones o incluso en posteriores fines de semana, cuando el menor tenga tiempo libre.

1.- Oráculo Matemático

Se trata de una aplicación gratuita para Android, disponible en la Play Store de Google, en donde menores de nivel primaria pueden jugar mientras repasan sus clases de matemáticas.

Está ambientado en un universo medieval, con personajes legendarios, en el que a través de aventuras los pequeños deben resolver problemas de cálculo mental, geometría, comprensión matemática, figuras geométricas y, en algunos episodios, historia universal.

Mientras van avanzando, acumulan puntos, escalan niveles y reciben premios como poderes y habilidades mientras viven la experiencia del juego.

(Foto: Play Store)

2.- Lego Duplo Marvel

Esta app está enfocada a los niños más pequeños. Se trata de varias actividades a modo de juego en donde Spider-Man, el Capitán América y más, a través de aventuras simuladas enseñan a “salvar el día” con buenas acciones como salvar un gato o lavar los trastes.

Asimismo, este juego ayuda al menor a desarrollar su imaginación y habilidades, ya que con los juegos de simulación con héroes, puede construir entornos con los ladrillos de Lego, también puede resolver problemas con rompecabezas, entre otras actividades de gamificación.

3.- Casa de Juegos Pokémon

Si bien este título no está completamente enfocado a aprender o repasar una materia escolar, sirve de entretenimiento, ayudando a los menores a interactuar y aprender algo de responsabilidad. Está enfocada para pequeños de hasta cinco años de edad.

En este juego los y las niñas pueden interactuar con todo tipo de Pokémon mientras exploran diferentes lugares, incluyendo un jardín y un comedor. Dentro de cada uno hay actividades en las que pueden cuidar a un Pokémon o mirar las estrellas para identificar a un Pokémon entre ellas.

Sprigatito de Pokémon Scarlet y Violet (Foto: Archivo)

Cuando el menor de edad inicia el juego, se le es dado un huevo de Pokémon que debe de cuidar, a medida que complete las actividades de la Casa este eclosionará.

4.- Edmodo

Esta aplicación gratuita está enfocada para que profesores y alumnos estén conectados. Es como una red social educativa, ya que se pueden asignar premios a los estudiantes. Hay retos y ejercicios en donde los estudiantes reciben insignias por su esfuerzo.

5.- Lingokids

Esta aplicación es para aprender lo más básico de inglés. Es entretenida y dinámica con la que niños y niñas podrán repasar o aprender nuevas palabras que en el futuro les serán de gran ayuda para hablar el idioma. Es de descarga gratuita.

SEGUIR LEYENDO: