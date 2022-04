Las 7 cosas que no se deben compartir en internet bajo ningún motivo

Hay información que no se debe publicar en Internet (Foto: Zacharie Scheurer/dpa)

Cada quien es libre de tomar decisiones en su vida dentro y fuera de internet, por lo que solamente queda advertir cuáles podrían ser las consecuencias de hacer ciertas actividades y que de ese modo, no haya engaños o sorpresas.

Al igual que en “la vida real”, hay advertencias como no tomar en exceso, no fumar, tener una alimentación sana, buenas rutinas de sueño y ejercicio, entre otras que cada quien es libre de tomar en cuenta. Lo mismo ocurre en Internet, sin embargo, es posible que muchos no conozcan cuáles son las cosas que nunca se deben compartir.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España, es importante cuidar la huella digital, es decir, toda la información que se deja en redes sociales, navegadores y más, ya que esta puede ser usada en contra del usuario. Un ejemplo de ello son los escándalos de famosos que han hackeado para exponer sus fotos íntimas o comentarios polémicos.

Aunque se crea que la información generada en Internet es inofensiva, nunca se sabe en qué momento un ciberdelincuente o alguien quien tenga rencillas en su contra se aprovechará para hacer algún tipo de extorsión o fraude. Las 7 cosas con las que no se deben compartir son:

1.Correo electrónico y número de teléfono

Aunque estos datos son necesarios al ingresar en casi todas las plataformas, los expertos recomiendan no compartirlos libremente por Internet en donde pudieran ser vistos por atacantes expertos en ingeniería social.

2.Dirección y ubicación

A pesar de que parece algo lógico, hay quienes olvidan este punto con tal de presumir a sus contactos que están de vacaciones en una playa exótica o cenando junto a su pareja en un restaurante de comida extranjera. Cualquiera que sea el caso, lo mejor es no compartir la ubicación en tiempo real y mucho menos la dirección de donde se vive, ya que no se sabe si en algún momento alguien podría aprovecharse de esa información para hacer un atraco o cualquier otra agresión.

3.Fotografías de menores

Para algunas personas sus hijos, sobrinos y nietos son lo mejor que pudieran tener en su vida y desean presumirlo a todo el mudno, sin embargo, compartir imágenes de los menores de edad es riesgoso porque no se sabe en dónde podrían terminar ni en manos de quién. Así que en este caso, el Cide aconseja taparle la cara a los niños y niñas.

4. Fotos comprometedoras

Las imágenes con contenido íntimo no se deben compartir en redes sociales, ni siquiera para personas selectas, debido a que podrían ser usadas para hacer sextorsión o ciberacoso. Aunque se borren después las fotos, alguien podría guardarlas y exponerlas más tarde a cambio de dinero. En ese sentido el Cide recomienda mejor no subirlas a Internet, cabe recordar que la huella digital se queda presente aún después de morir.

5. Documentos personales

Los carnet de conducir, de identificación, pasaporte o cualquier otro documento importante no debe ser publicado, ya que podrían ser vistos por ciberatacantes que quisieran hacer suplantación de identidad o cometer fraude.

6.Opiniones, quejas, comentarios polémicos

En la actualidad los comentarios controvertidos de redes sociales son usados para exponer al usuario a la “hoguera pública” del Internet, haciendo que se vuelva viral cualquier persona por su forma de pensar. Por ello, lo mejor se mantener algunas reservas ante casos polémicos.

7. Conversaciones privadas

Finalmente, el instituto de ciberseguridad recomienda no publicar capturas de pantalla de conversaciones ya que implican a terceros y al compartirlas no se les está tomando en cuenta. Estas no se deben subir a plataformas de Internet, sobre todo si contienen información sensible que podría afectar a la otra persona.

