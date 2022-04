Sony Store hace un importante anuncio sobre PlayStation

Sony Store. (foto: Vandal)

Sony ha anunciado que ahora los usuarios podrán encontrar todo el merchandising oficial de PlayStation en Sony Store, para así compartir con quien se quiera tarjetas de regalo y las membresías de PlayStation Plus.

Sony Store online está disponible en Estados Unidos desde 2019. Este anuncio coincide con nuevos productos de Horizon Raw Materials, la marca de Guerrilla Games. Pero, ahora los consumidores también pueden comprar chaquetas, sudaderas, Funko Pop! y otros objetos que rinden homenaje a Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War o simplemente a la marca PlayStation y sus consolas.

Las nuevas sudaderas, camisetas, mochilas, bandoleras, botellas de agua y otros productos oficiales de PlayStation han llegado a Sony Store, y ahora todos los usuarios pueden llevarlos a todos lados y demostrar qué tan fanáticos son de la consola nacida en 1994.

La compañía destaca por ejemplo la chaqueta bomber inspirada en PS5, la gorra con relieve del controlador inalámbrico DualSense, una camiseta de mujer con un logo iridiscente y una mochila de PlayStation, botellas de agua, gorras, libros de arte, tazas y más.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

Además, se puede compartir la afición por PlayStation donando tarjetas de USD$ 10, USD$ 20, USD$ 50 y USD$ 100 para que otros puedan disfrutar plenamente de todos los elementos de la mayor biblioteca de contenido de PlayStation para el mundo a través de la cuenta de PlayStation Network.

Otro de los agregados son las tarjetas PlayStation Plus de 3 y 12 meses para aprovechar todas sus ventajas; incluida la posibilidad de jugar online multijugador con una comunidad global de jugadores, juegos mensuales gratis y descuentos exclusivos en Play Store.

Sony ha eliminado su oferta anual de PlayStation Now en su tienda

Sony eliminó la posibilidad de comprar suscripciones anuales de PlayStation Now en su tienda digital. La eliminación tuvo lugar la semana pasada cuando se anunció que PlayStation Now sería reemplazada por la nueva PlayStation Plus, que ahora tiene tres niveles y ofrece acceso a un catálogo de juegos de generación actual y más allá.

El motivo está relacionado con la descontinuación de PlayStation Now. Como parte del anuncio de la desaparición del servicio PlayStation Now y la integración de sus características en la suscripción Premium de PlayStation Plus, Sony ha tranquilizado a los suscriptores actuales de este sistema al asegurar que los meses de suscripciones de PlayStation Now ya pagadas se convertirían automáticamente a PlayStation Premium.

13-12-2021 PlayStation Now POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION

La suscripción anual de PlayStation Now cuesta USD$ 59,99 y la suscripción anual de PlayStation Plus Premium cuesta USD$ 119,9, por lo que era una oferta muy buena para aquellos que tenían contratado Now a largo plazo.

Por ello, y actualmente, la única forma de acceder a PlayStation Now por el momento es a través de la suscripción mensual, eliminando la posibilidad de pagar con meses de antelación. El abono mensual cuesta USD$ 8,99 y será sustituido, en junio, por el abono PlayStation Plus Premium desde USD$ 16,99, que es el que da acceso a los juegos de PlayStation 3 del catálogo de PlayStation Now.

PlayStation Plus dispondrá de tres modalidades distintas de subscripción

PlayStation Plus Essential, que mantiene las características de PlayStation Plus tal y como se conocen al mismo precio que la actual:

- USD$ 8,99 por un mes.

- USD$ 24,99 por tres meses.

- USD$ 59,99 por un año.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStation Plus Extra, que añade acceso a un catálogo de alrededor de 400 juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4, y costará:

- USD$ 13,99 al mes.

- USD$ 39,99 por tres meses.

- USD$ 99,99 al año.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

y PlayStation Plus Premium, que incluye todo lo anterior y un catálogo de alrededor de 300 juegos retrocompatibles de PlayStation 3, PlayStation 2, PSP y PlayStation, y costará:

- USD$ 16,99 al mes.

- USD$ 49,99 por tres meses.

- USD$ 119,99 al año.

