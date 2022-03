FIFA 22 fue el último: EA Sports rompió con la compañía de fútbol, pero tiene un as bajo la manga

Las leyendas del fútbol son los protagonistas del juego (Foto: EA Sports)

Se acabó el FIFA de EA Sports, pues la saga de videojuegos de fútbol entre estas dos compañías ha terminado y parece no haber vuelta atrás. Sin embargo, los fanáticos de no se quedarán con las manos vacías, pues EA Sports desarrollará un juego propio de fútbol.

De este modo, FIFA 22 pasaría a convertirse en el último tal y como se conoce desde hace varios años. Según se ha señalado, el nuevo videojuego de la franquicia de gaming sería EA Sports Football Club o simplemente EA Sports FC.

Desde hace unos meses se esperaba que EA y FIFA renovara el contrato de licencia para continuar con la saga de fútbol, pero nunca llegó. A pesar de que no se ha confirmado por las partes, todo indica a que el acuerdo no se realizará nunca.

Por supuesto, al no existir un acuerdo oficial entre ambas, EA Sports ya no puede usar el nombre de FIFA, aún así, eso no es impedimento para seguir desarrollando. Fl periodista Jeff Grub, fue que dijo que lo más seguro es que la próxima entrega se llame EA Sports Football Club.

Imagen de FIFA 22 (Foto: as.com)

Según el comunicador, en marzo se lanzaría el tráiler de esa nueva entrega, en donde también se dará a conocer oficialmente el nuevo nombre de la franquicia de videojuegos de fútbol.

No obstante, EA parece haber pospuesto la presentación de EA Sports Football Club. Supuestamente por el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos a nivel mundial.

También ha trascendido que parte del rompimiento entre ambas empresas se debió a que FIFA estaba pidiendo a EA Sports mil millones de dólares estadounidenses (cada cuatro años) por la licencia de la marca. Claramente la desarrolladora se negó, pues sería el doble de lo acordado inicialmente.

Eventos FIFA 22 (Foto: EA Sports)

A pesar de esto, los jugadores habituales no tienen nada de qué preocuparse, ya que EA tiene firmados contratos con cada liga y futbolista o club, por lo que perder la licencia prácticamente solo afectará el nombre del videojuego, ya que el contenido será justo lo que todos están esperando que sea.

Por ejemplo, en octubre pasado confirmaron la renovación del contrato con FIFPro, que engloba a 40 ligas y miles de jugadores de todo el mundo, lo que significa que la mayor pérdida para el estudio sería el nombre que mantiene desde sus orígenes.

Se trata de la franquicia deportiva más exitosa del mundo gamer y, como ya se demostró en otras ocasiones con todo tipo de títulos, cambiar de nombre no presentaría un problema demasiado grande ni para la empresa ni para los jugadores.

EA Sports imagen de referencia FIFA 19 (Foto: Archivo/EA Sports)

Por otro lado, parece que FIFA no se quedará de brazos cruzados ya que se las ingeniará para desarrollar su propio videojuego y no tener pérdidas. Las opciones, al menos por ahora, son limitadas, con un eFootball que hizo reír y llorar a los fans por igual y el enigmático UFL, que se anunció en Gamescom en agosto pasado.

Ya se esperaba el rompimiento de las marcas

Para algunos esto no es nada nuevo, pues desde el año pasado, cuando se lanzó FIFA 22 se anticipó la posibilidad de cambiar el clásico nombre de FIFA con la próxima entrega. El último contrato había llegado a su fin con el mundial de Qatar 2022.

Desde hace tiempo, desde Electronic Arts mencionaron la posibilidad de transformar el videojuego en una plataforma, pensando en el futuro de la franquicia con actualizaciones periódicas y contenido temático como el que ya se ve en modos como FUT. Más de una clásica saga de videojuegos se adaptó a esta última generación con modelos de monetización diferentes basados en Pases de temporada, cosméticos más elaborados y diferentes ofertas pensadas para distintos tipos de consumidores.

