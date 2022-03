Taylor Hawkins: la música con la que lo prefieren recordar en plataformas de streaming

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters fallece en Bogotá el 25 de marzo previo a su presentación en el Estéreo Picnic 2022 (Foto: Instagram de Foo Fighters/ autor Danny Clinch)

La muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, ocurrida este 25 de marzo ha conmocionado a todo el mundo, pues estaba a una horas de presentarse en el Festival Estéreo Picnic como cierre del primer día del evento. Por tal motivo, cabe recordar las listas de reproducción con su música en Spotify, YouTube Music, Deezer, entre otras.

Spotify

Aunque hasta el momento la plataforma no ha enviado su pésame a las personas cercanas y fans del músico, se puede ver que en su plataforma, Taylor es un artista verificado con más de 100 mil oyentes mensuales. Las cinco canciones más populares del artista son:

1.- Range Rover Bitch

2.- Holy Man

3.- You Can’t Fix This

4.- The Man That Never Was

5.- Overture

Aún no aparecen playlist de fans en honor a su deceso, pero es probable que en las próximas horas haya quienes creen algunas listas para recordar su carrera artística.

(Foto: Captura de pantalla)

YouTube Music

Los fans de Taylor Hawkins en YouTube Music han sido más comprometidos. Ya hay disponible una lista de reproducción en su honor: Remembering Taylor Hawkins of Foo Fighters (Recordando a Taylor Hawkins de Foo Fighters), en la que se incluyen 45 canciones.

En YouTube Music, cuenta con más de 22 mil suscriptores y las cinco canciones más escuchadas son:

1.- Range Rover Bitch

2.- James Gang

3.- Mend

4.- Holy Man

5.- Middle Child

En solo unas horas, en la plataforma de Google, el video más destacado es el titulado: Último show de Taylor Hawkins, el cuál ocurrió hace unos días en el Lollapalooza en Argentina.

(Foto: Captura de pantalla)

Deezer

Similar a Spotify, los fans de esta plataforma no han hecho listas de reproducción en su honor. Aquí cuenta con menos de 7 mil seguidores y sus cinco canciones más reproducidas son:

1.- Range Rover Bitch

2.- Holy Man

3.- You Can’t Fix This

4.- Crossed The Line

5.- Overture

(Foto: Captura de pantalla)

Apple Music

La plataforma musical de Apple tampoco ha añadido un playlist dedicado al artista, sin embargo se pueden ver sus cinco canciones más reproducidas.

1.- You Can’t Finx This

2.- The Man That Never Was

3.- You Wife is Calling

4.- Range Rover Bitch

5.- Overture

En YouTube se encuentran varios videos de medios noticiosos y creadores de contenido informando sobre el lamentable evento. El cuerpo sin vida del famoso músico fue encontrado en un hotel ubicado al norte de Bogotá. Se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Estéreo Picnic.

Homenaje a Taylor Hawkins en el Festival Estéreo Picnic, tras el anuncio de su muerte (Foto: Santiago Díaz-Infobae Colombia)

De acuerdo con Revista Semana, en el hotel donde se hospedaba la banda estuvo un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo, acordonando el lugar. Poco a poco fueron llegando seguidores de la banda a los alrededores del hotel para presencial lo que sucedía.

En la cuenta oficial de la banda, los integrantes de grupo publicaron un comunicado con el que pidieron respeto a la privacidad de la familia y donde además expresaron estar devastados por la noticia.

“Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia. Pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor respeto en este momento inimaginablemente difícil”

Todavía no se conoce con certeza la causa de la muerte del baterista, aunque hubo un antecedente en 2001, ya que el baterista de la banda liderada por Dave Grohl había estado en coma por una sobredosis de heroína. Según el propio músico se encontraba limpio desde el incidente.

