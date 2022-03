El nuevo botón aleatorio de HBO Max que llegaría con nuevas funciones

Programas que se pueden ver en HBO Max (Foto: Collage Infobae/HBO Max)

Además del reciente anuncio oficial sobre la fusión entre HBO Max y Discovery +, la plataforma de Warner acaba de añadir un botón de reproducción aleatoria (shuffle) para ayudar a los indecisos a ver algo.

El botón será similar al de Netflix (Reproducir algo), Hulu y Amazon, que inmediatamente reproduce una película o serie aleatoria basado en los algoritmos de gustos del usuario. Aunque será similar, HBO Max promete no serlo y asegura que esta nueva característica es una de las más solicitadas.

La función de reproducción aleatoria está disponible para 45 series en HBO Max, lo que significa que los usuarios tienen 45 opciones para la transmisión sin sentido la próxima vez que tengan problemas para encontrar algo para ver.

La lista de los programas que fueron seleccionados para el botón aleatorio son:

- A World of Calm

- Hora de Aventura (Adventure Time)

- Anthony Bourdain: Parts Unknown

- Apple & Onion

- Chappelle Show

- Coraje, el perro cobarde (Courage the Cowardly Dog)

- Craig of the Creek

- Curb Your Enthusiasm

- Ed, Ed y Eddy

- ER

- Flight of the Conchords

- El Príncipe del Rap (Fresh Prince)

- Amigos (Friends)

- Full House

- Great Pottery Throwdown

- Hot Ones

- How It Really Happened

- Impractical Jokers

- Key and Peele

- Looney Tunes

- Martin

- Mike & Molly

- Regular Show

- Reno 911!

- Rick & Morty

- Pollo Robot (Robot Chicken)

- Scooby-Do, Where Are You!

- Selena + Chef

- Plaza Sésamo (Sesame Street)

- South Park

- Teen Titans Go!

- El increíble mundo de Gumball (The Amazing World of Gumball)

- The Big Bang Theory

- The Boondocks

- The Mentalist

- The Middle

- La niñera (The Nanny)

- The Office

- The Shot: Uninterrupted

- Tom y Jerry

- Total Dramarama

- Two and a Half Men

- Escandalosos (We Bare Bears)

- Whose Line is it Anyway

- Young Sheldon

A diferencia de Netflix u otras plataformas que puede comenzar a reproducir una serie o película, HBO Max apostó por series en las que no importa mucho la continuidad de la historia y que, como el botón señala, se pueden ver de forma aleatoria e igual se pueden disfrutar por su comedia y simplicidad.

De ese modo, no se rige tanto por los algoritmos de gustos, que en algunos casos no puede atinarle, sino en capítulos aleatorios de series de éxito, dinámicas y de corta duración que se pueden disfrutar en cualquier momento.

Además de la fusión con Discovery +, HBO Max ha estaría ampliando su catálogo a través de la retransmisión de deporte en vivo, pues buscan que la plataforma ofrezca todo tipo de entretenimiento.

Respecto a la unión de ambas marcas, aún no hay una fecha para las adiciones pero se espera que ocurran a lo largo del 2022 y máximo al 2023.

Tampoco se sabe si el costo de la suscripción aumentará cuando ocurra la fusión con más contenido, aunque lo más probable es que así sea.

HBO terminó el año 2021 con 73,8 millones de abonados a su servicio de streaming y a su cadena de cable homónima, frente a los 69,4 millones de septiembre. Este avance, junto con la incorporación de casi 900.000 suscriptores telefónicos mensuales de pago.

