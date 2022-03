Las mejores apps para bloquear llamadas spam o fraudulentas

Llamadas de spam (Foto: Pixabay)

Los teléfonos celulares mantienen a las personas conectadas a través de redes sociales, mensajes o llamadas, sin embargo, se ha hecho común que tiendas departamentales, bancos, y demás compañías se aprovechen de que casi todos los adultos cuentan con un móvil para ofrecerles promociones que terminan transformándose en llamadas de spam. Los cansados de estas interrupciones pueden bajar una aplicación que les ayude a bloquearlas.

Las tiendas de aplicaciones cuentan con varias opciones gratuitas que ayudan a los usuarios a no recibir molestas llamadas de venta o de posibles fraudes al bloquearlas de forma automática.

1.- Truecaller-Caller ID, bloqueo de SMS & Llamadas spam

Se trata de una aplicación gratuita que ayuda a bloquear llamadas y mensajes de números desconocidos. Truecaller identifica los números de spam de números no deseados, mismos que se pueden agregar a una lista negra para que automáticamente se declinen los intentos de interacción.

(Foto: Captura de pantalla)

2.- Call Control - Bloqueador de Llamadas

Otra opción es la app Call Control, también gratuita, que bloquea las llamadas y mensajes de contactos no deseados así como de llamadas automáticas, como las del banco. También cuenta con una lista negra en la que se pueden añadir números de contacto para que estos sean bloqueados automáticamente. También cuenta con un modo “No Molestar” y función mejorada de identificador de llamadas.

3.- Hiya - Identificador & Bloqueador de Llamadas

Esta app reconoce las llamadas y mensajes de spam para bloquearlas antes de que molesten al usuario. Es gratuita en la tienda de aplicaciones, además, tiene identificador de llamadas y mensajes.

4.- Whoscall - Identificador & Bloqueador de Llamadas

La app bloquea inmediatamente llamadas de spam, de robots y de vendedores por llamadas para que el usuario no tenga que contestarlas o estar colgando todo el tiempo. También ofrece reconocimiento de llamadas para identificar números desconocidos.

(Foto: Captura de pantalla)

5.- Mr. Number - Bloquea Llamadas & Spam

Mr. Number facilita el bloqueo de llamadas spam así como identificar a las personas que llaman de forma no deseada. Ayudará al usuario a evitar que la persona que llama por fraude acceda a su teléfono. Se puede bloquear a una persona, un código de área o hasta de un país entero e informa al usuario de las llamadas de spam.

6.- Blacklist Plus - Bloqueador de Llamadas

Puede bloquear solo un número o a todo un código de área y cuenta con 4 modos diferentes de bloqueo para que el usuario elija el que se acomoda más a sus necesidades, además de que guarda un historial de número bloqueados.

7.- Call Blocker Free - Lista Negra

La aplicación impide que algunas personas llamen y envíen mensajes. Previene interacciones innecesarias y tiene varios tipos de bloqueos para que el usuario elija uno. Cuenta con una lista negra y una lista blanca.

(Foto: Captura de pantalla)

8.- Calls Blacklist - Bloqueador de Llamadas

Puede bloquear mensajes y llamadas no deseadas de números ocultos o privados que no se ven en el identificador del móvil. Tiene una lista negra y otra blanca para asegurarse de que ciertas personas no se bloqueen. Asimismo, tiene una función de “No Molestar” para que en cierto horario ninguna llamada o mensaje entre.

9.- Avast Mobile Security 2018 - Antivirus & Bloqueo de Apps

Esta app está más enfocada a la seguridad del usuario, permitiendo el bloque de llamadas. Mantiene la privacidad y permite añadir números a la lista negra para que estos no puedan contactar nunca al titular de la línea.

10.- Call Blocker

Finalmente se encuentra Call Blocker que puede rechazar automáticamente las llamadas no deseadas y añadir a contactos a la lista negra o blanca. También graba llamadas de número rechazados.

Es de señalar que bloquear llamadas de spam o de contactos indeseados será de mucha ayuda, pero principalmente a no contestar las de números que podrían dedicarse al fraude.

