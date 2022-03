Los 10 videos más vistos en la historia de YouTube

Logo de YouTube. (foto: Alpha Coders)

A pesar de que las redes sociales han incluido opciones de creación de video como Reels en Facebook e Instagram o están los videos cortos de TikTok, YouTube mantiene su corona por contener videos musicales, tutoriales, podcast, icebergs y más.

Sin embargo, hay algunos videos que han resaltado más, contabilizando millones de reproducciones, ganándose el título de los videos más vistos en la historia de la plataforma.

Los videos que guardan el mayor número de reproducciones no son del mismo género o tipo, pero tienen algo en común: otros contenidos no han alcanzado su número de vistas. A continuación están los más vistos según Marketing Ecommerce.

1.- Baby Shark Dance

Contrario a lo que muchos podrían creer, “Despacito” no es la que ocupa el primer lugar, sino una canción infantil que todos han escuchado por lo menos en una ocasión. Esta versión en inglés nació de una canción de Corea del Sur y logró superar todo el contenido de YouTube contabilizando más de 10 millones de reproducciones.

2.- “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee

En segundo lugar de encuentra “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Fue lanzada en 2017 y desde entonces ha sido un hit mundial, registrando hasta el momento más de 7.7 millones de reproducciones.

3.- Johny Yes Papa The best Song for Children. LooLoo Kids

Nuevamente en el top de los videos más populares se cuela una canción infantil. Se trata de una canción de cuna en inglés que ha logrado sumar más de 6.2 millones de vistas en su canal de YouTube. La melodía está acompañada por la animación de un bebé que también ha encantado a las personas.

4.- Ed Sheeran. Shape of You

La cuarta posición es retomada por uno de los artistas actuales más famosos. Ed Sheeran es un cantante y compositor británico que lanzó en 2017 la canción Shape of You que en su momento alcanzó el número 1 en las listas de sencillos de 24 países y que ahora está dentro de los videos más vistos en la historia con 5.6 millones de reproducciones.

5.- Wiz Khalifa. See you again ft. Charlie Puth

Esta canción lanzada en 2015 entre Charlie Puth y Wiz Khalifa fue parte de la banda sonora de la película Furious 7, la cual fue un homenaje a Paul Walker, actor principal de la saga Fast y Furious. A pesar de llevar más de cinco años al aire, continúa generando visitas en YouTube. Actualmente tiene 5.4 millones de reproducciones.

6.- Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs

En el sexto puesto se vuelve a colar una canción infantil que está acompañada por la animación de dos pequeños niños bañándose. Esta melodía en inglés ayuda a los menores a crear un hábito de limpieza y asociarlo con una actividad divertida. Hasta este día cuenta con más de 5 millones de vistas en la plataforma.

7.- Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm

Con una sencilla animación en 3D, el video infantil de los Huevos coloridos en una granja se coloca entre los más vistos de YouTube. Esta canción de un canal ruso ayuda a los menores a aprender los colores de forma interactiva y ha alcanzado 4.5 millones de vistas.

8.- Marsha y el Oso. Recipe for disaster (Episode 17)

La famosa Marsha de un cuento ruso llevado con éxito a las pantallas de todo el mundo, se encuentra en el octavo lugar de los videos más vistos en la plataforma de Google. Este capítulo ha acumulado un total de 4.4 millones de vistas.

9.- Mark Ronson/Bruno Mars. Uptown Funk

Este video entre el productor británico Mark Ronson con el cantante estadounidense Bruno Mars en 2015 se mantiene en el top 10 de los videos más vistos en YouTube con más de 4.4 millones de vistas.

10.- PSY. Gangnam Style

Finalmente, en el último lugar, apenas detrás de Bruno Mars está en coreano PSY quien fue un éxito mundial con el Gangnam Style y su famoso baile del caballo que sigue siendo un infaltable en fiestas. Hasta esta fecha cuenta con más de 4.3 millones de reproducciones en su canal oficial.

