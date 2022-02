Qué es la infodemia y cómo evitar el exceso de información en internet

Banderas de Rusia y Ucrania. (foto: Diario 2001)

Buscar información constantemente puede llegar a cansar mentalmente. Se ha podido apreciar con la pandemia de COVID-19 y ahora, el mundo está presenciando la invasión de Rusia a Ucrania. Las personas que pasan mucho tiempo en las redes sociales están expuestas a una sobrecarga continua de información que incluso puede llegar a ser falsa.

La Organización Mundial de la Salud ha identificado esto como infodemia: información en exceso a través de los medios digitales que puede llegar a causar efectos negativos en la salud. Muchas veces el foco está en la desinformación, pero no se trata solo de discernir si lo que se lee es cierto.

A veces, demasiadas noticias pueden dar una visión distorsionada de lo que está pasando realmente. Parece que se obtiene información, pero ante tanta noticia, el cerebro no siempre es capaz de procesarla de forma estructurada y las personas acaban siendo dominados por esta tormenta de eventos.

Infobae trae los siguientes consejos para poder llevar de la mejor manera el exceso de información:

1. Identificar el contexto

Cualquiera que tenga un teléfono inteligente o computadora puede crear un hilo en Twitter, abrir un canal de YouTube donde puede mostrar su opinión o publicar información sobre un tema en específico en Instagram o Tiktok.

El primer estándar que se recomienda es intentar comprender el contexto de lo que se lee o incluso, se ve en la televisión. Idealmente, el medio lo proporcionará y pondrá a disposición toda la información lo más cercano al lector posible, pero no siempre es posible de retener por parte del usuario. O al menos no en el nivel deseado.

Cuando una persona se informa, el contexto es lo primero que se debe buscar. Todo no es blanco o negro. Todo no es digno de la última hora. En el caso de una invasión de Rusia a Ucrania, todas las imágenes de tanques no significan un ataque a gran escala producido; o el sonido de la sirena no significa que el bombardeo sea constante con el tiempo.

Cuando los usuarios se enfrentan a muchas imágenes o noticias sobresalientes, se necesita saber cómo relacionarnos con su importancia en el conflicto mismo. Esto ayudará a un lado para tener una imagen más global de lo que está sucediendo y, por otro lado, reducir la ansiedad que crea para descubrir esta noticia o ver una imagen determinada.

Como regla general, lo ideal es que si una noticia ha llamado la atención, se tenga en cuenta lo que dicen diferentes fuentes al respecto. Muchas veces la imagen o los datos serán los mismos en todas partes, pero también cada periodista o experto muchas veces aporta un nuevo enfoque, permitiendo tener un mejor contexto.

Tener varias pestañas abiertas de diferentes medios para corroborar la información de una noticia. (foto: Infotecarios)

2. Acudir siempre a fuentes oficiales y verificar la autenticidad de la noticia

Si se habla de una invasión, se está hablando de diferentes bandos con sus propios intereses. Cuando una persona busca información, lo mejor que se puede hacer no es la neutralidad, sino la precisión y veracidad de la noticia.

La propaganda durante la invasión es muy popular e interesante al recordar medios medios relacionados con cada parte. Desde Miburo, asesor de seguridad de la red de Estados Unidos, proporciona la siguiente tabla con los medios relacionados con el gobierno ruso:

Medios asociados al gobierno ruso. )foto: Miburo)

A pesar de los prejuicios, las personas deben apreciar la intención con el que se comparte la información. Si es para llamar la atención, intentar viralizar la noticia por internet o posicionarse como un experto en conflictos. Todos los medios tienen sus propios intereses, depende del lector predecir cuál tomar.

Un consejo muy común es buscar fuentes oficiales. En las noticias, si se tiene la oportunidad, es ideal verificar medios que sean procedentes del país o ciudad donde se originan los hechos. No porque los medios conocidos sean incorrectos, sino por el proceso de presentación de informes; todos los detalles siempre se recopilan de manera inmediata o y mensaje inicial se transmite con una mayor precisión.

SEGUIR LEYENDO